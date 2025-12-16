El tráiler filtrado de Vengadores: Doomsday confirma la gran teoría sobre la película de Marvel

Archivo - El tráiler de Vengadores: Doomsday ya tiene fecha de estreno - MARVEL - Archivo

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Aún queda un año para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines, el 18 de diciembre de 2026, y aunque Marvel Studios todavía no ha lanzado ninguno de sus cuatro tráileres, ya circula en redes varias presuntas versiones de algunos de ellos. Las imágenes filtradas no solo revelan el esperado regreso de un veterano del UCM sino que además parecen confirmar una de las grandes teorías de la película.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El adelanto, centrado en Steve Rogers, comienza con el personaje de Chris Evans llegando en moto a la casa que parece compartir con Peggy Carter. El héroe observa su traje de Capitán América, solo para meterlo después en un baúl y aparecer sujetando en brazos a un bebé.

Cabe recordar que, en los últimos compases de Vengadores: Endgame, después de devolver todas las Gemas del Infinito a su lugar correspondiente dentro de la línea temporal, el Capitán América optaba por quedarse en el pasado y vivir feliz junto a su amada, en lugar de regresar a su presente. El avance parece hacer referencia a este final feliz de Steve, presentándo además como un orgulloso padre.

No obstante, si algo dejó claro la segunda temporada de Loki es que no se puede jugar con la Sagrada Línea Temporal a la ligera y, ya desde hace meses, algunas informaciones apuntaban ya que la decisión de Steve podría haber tenido consecuencias nefastas en el multiverso, creando las incursiones responsables de la muerte de la familia de Doctor Doom.

Así, en Vengadores: Doomsday, el personaje de Robert Downey Jr. estaría buscando venganza contra el Capitán América, pudiendo incluso ir a por su hijo y su mujer, lo que llevaría a Steve a asumir una identidad heroica más sombría como Nómada.

A pesar de que Evans no fue anunciado como parte del reparto de la quinta entrega de Vengadores en el infame vídeo de las sillas, los rumores sobre su participación en el proyecto han sido continuos, así como el hecho de que su personaje sería el objetivo principal de Doom.

Aparte del avance centrado en Steve, ha salido a la luz que Marvel tiene preparados otros dos teasers breves con Thor y Doctor Doom como protagonistas, además de un cuarto adelanto que ya será el tráiler propiamente dicho.