MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

A principios de de abril de 2014 llegó a los cines la que para muchos seguidores del Universo Cinematográfico Marvel es la mejor película de la macrofranquicia. Se trata de Capitán América: El Soldado de Invierno, el filme con el que Anthony y Joe Russo debutaban en el UCM, donde después se encargarían de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, el colosal diptico con el que pusieron punto y final a la Saga del Infinito.

Los fans de Marvel han celebrado el décimo aniversario del estreno de la cinta protagonizada por Chris Evans destacando su trama de espionaje y traiciones, con un guión mucho más elaborado de lo que suele ser habitual en las producciones de la factoría, y sus cuidadas secuencias de acción.

"Hace 10 años se estrenó Capitán América: El Soldado de Invierno. No puedo creer cómo ha pasado el tiempo. La mejor del Universo Cinematográfico Marvel y también una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. El Capitán América es mi hombre y esta película lo confirmó", escribió un fan en Twitter.

10 years ago, Captain America: The Winter Soldier released.



I can’t believe how time has flown by. The MCU’s best and also straight up one of the best action blockbuster movies ever.



Captain America is my guy and this movie solidified it. pic.twitter.com/IWV5NDWXT4 — JIMTASTY 👾 (@JimTastyTweets) April 4, 2024

"Capitán América: El Soldado de Invierno se estrenó hoy hace 10 años y es mi película favorita del Universo Cinematográfico Marvel incluso después de todo este tiempo", reza otro post.

Captain America: The Winter Soldier was released 10 years ago today and it's my absolute favourite MCU movie even after all this time. pic.twitter.com/hMfEjwKHZi — Bucky Barnes In HD (Fan account) (@BuckyInHD) April 4, 2024

"¡Feliz décimo aniversario a Capitán América: El Soldado de Invierno! ¡Una de las mejores películas de Marvel y de superhéroes de todos los tiempos!", afirmó otro internauta. "Feliz décimo aniversario a Capitán América: El Soldado de Invierno. De todas las de Marvel, es la que más me gusta", se puede leer en la red social.

Happy 10 year anniversary to Captain America: The Winter Soldier!



One of the best Marvel and superhero films of all time! pic.twitter.com/Q8CCXvqOJM — AJ 💗💜💙 (@Shredder2022) April 5, 2024

Happy 10 Year Anniversary to #CaptainAmerica: The Winter Soldier. Of all the Marvels, I love you the most. pic.twitter.com/tn0MuyEu6j — John Orquiola 🖖 (@BackoftheHead) April 5, 2024

"Si no entiendes los niveles shakespearianos de amor y pérdida en Capitán América: El Soldado de Invierno, entonces es tu culpa y no puedo ayudarte", aseguró otro fan.

if you don't understand the shakespearian levels of love and loss in captain america: the winter soldier then that's your fault and i can't help you https://t.co/PJ8WjlMd4g pic.twitter.com/Vu2qCP4IiZ — toorah (@watergenasi) April 4, 2024

"Capitán América: El Soldado de Invierno cumple hoy 10 años. Es una de las pocas películas de Marvel que me dejó boquiabierto", confesó otro tuitero.

Captain America: The Winter Soldier turns 10 years old today. It's one of the few Marvel movies that blew me away pic.twitter.com/DE5ZN6DUko — MILLER ⚪️⚪️🔴 (@MrMiller007_) April 4, 2024

"El UCM nunca volverá a hacer una película como esta. La acción, el guion, los personajes... Todo quedó perfecto en esta película. Ojalá pudiera volver a verla en los cines por primera vez. Felices 10 años a Capitán América: El Soldado de Invierno", apunta otra publicación.

the mcu will never have a movie like this again. the action, the script, the characters.. everything landed perfectly in this film. i wish i could watch it again in theaters for the first time.



happy 10 years to captain america: the winter soldier

pic.twitter.com/pscoyi1QDv — gati 𐚁 ⍟ (@youIovemelikexo) April 4, 2024

Si no es la mejor, es una de las mejores de Marvel — Beto García (@betogargo) April 4, 2024

"Capitán América: El Soldado de invierno" cumple 10 años. Para mí, la mejor película del MCU sin lugar a dudas. pic.twitter.com/lkKg7WLONB — La batcueva del cinéfilo 🌃 (@brucebatman007) March 20, 2024

10 años de una de las mejores películas de Marvel de su historia. Capitán America y el Soldado de Invierno es una joya del cine de súper acción https://t.co/xZ6h762KqI — Pablo (@PabloArcadia) April 4, 2024

10 años de una de las mejores películas de Marvel.

Mi favorita de las nosecuantas, la que tiene a dos de mis personajes favoritos coexistiendo, la que hizo que tuviera este crush eterno con Bucky Barnes.

Te quiero mucho capitán América y el soldado del invierno <3 pic.twitter.com/pCcxb7EO1I — Robin ♥️ (@robinmenorqtres) April 5, 2024

Capitán América: El Soldado de Invierno también contó en su reparto con Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Robert Redford y Sebastian Stan. El largometraje, que recaudó 714,4 millones de dólares a nivel mundial, también convenció a la crítica y anota una calificación del 90% en Rotten Tomatoes.

Capitán América: El Soldado de Invierno es la secuela de Capitán América: El primer vengador y la saga continuó con Capitán América: Civil War. En 2025 llegará a los cines Captain America: Brave New World, en la que Anthony Mackie asumirá el rol protagonista.