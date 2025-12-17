Disney confirma si el tráiler filtrado de Vengadores: Doomsday es auténtico - MARVEL

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday se estrenará en salas el 18 de diciembre de 2026 y contará con Robert Downey Jr. como gran villano en el papel de Víctor Von Doom. A pesar de que Marvel Studios aún no ha publicado ninguno de los cuatro avances previstos, en redes sociales ya circulan supuestas filtraciones de algunos de ellos cuya veracidad parece haber sido confirmada, de forma involuntaria, por Disney.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según recoge The Direct, Disney ha refrendado sin pretenderlo que las recientes imágenes filtradas del adelanto de Doomsday centrado en la figura de Steve Rogers/Capitán América son auténticas. Dado que este avance, previsto antes del estreno de Avatar: Fuego y Ceniza este 19 de diciembre, no había sido lanzado oficialmente por la compañía, muchos fans dudaron de su veracidad.

La reacción de Disney ante la filtración, al emitir avisos de retirada bajo la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA), que permite solicitar a los buscadores de Internet la eliminación de enlaces y páginas de todo el mundo con contenido protegido por copyright, es un claro indicio de que las imágenes eran auténticas.

Cabe recordar que el adelanto centrado en el regreso de Rogers comenzaba con el personaje de Chris Evans llegando en moto a la casa que parece compartir con Peggy Carter. El héroe observa su traje de Capitán América, solo para guardarlo después en un cajón y aparecer sujetando en brazos a un bebé.

Dicho esto, pese a las medidas de Disney, que todavía no se ha pronunciado sobre la filtración para eliminar las imágenes y evitar su difusión antes de su lanzamiento oficial, estas siguen circulando en redes sociales.

Por otro lado, es probable que, tras esta filtración de Doomsday, la compañía decida publicar oficialmente estas imágenes en sus redes, brindando a los fans la oportunidad de ver los adelantos sin necesidad de acudir a los cines antes de la proyección de Avatar 3: Fuego y ceniza. Pero también existe la posibilidad de que Disney continúe recurriendo a la DMCA para mantener la exclusividad en cines de los tráileres de Vengadores 5.