Filtrados nuevos detalles del plan de Doctor Doom en Vengadores: Doomsday

Vengadores: Doomsday continúa su filmación con vistas a estrenarse el 18 de diciembre de 2026. Las últimas informaciones relacionadas parecen arrojar nueva luz sobre la misión del Doctor Doom, a quien interpretará Robert Downey Jr. en la cinta de los Russo.

"En Vengadores: Doomsday, Doom va tras las personas que provocaron las incursiones en el Multiverso", asegura Daniel Ritchman en su Patreon. Esto explicaría, como se venía rumoreando, que Steve Rogers (Chris Evans) esté en el punto de mira del tirano de Latveria. Y es que, a ojos del villano, el vengador fue quien causó dichas incursiones cuando al final de Endgame viajó al pasado para vivir con Peggy Carter.

RDJ's Doctor Doom is reportedly after beings who are responsible for the incursions in 'AVENGERS: DOOMSDAY'



Esto, sin embargo, plantea entre los fans otra importante cuestión: ¿pretende Doom únicamente castigar a los responsables de desencadenar las incursiones o... sus muertes formarían parte de un plan aún más grande para "salvar" el Multiverso?

En este punto, cabe recordar que, según apuntaba Alex Pérez de The Cosmic Circus en una reciente sesión de preguntas y respuestas, Doom "se ve a sí mismo como el héroe de esta historia y hará lo que sea necesario para asegurarse de mantenerse en la cima".

Por otra parte, no son pocos quienes llevan tiempo preguntándose cómo es posible que Rogers pasara décadas viviendo feliz con Carter antes de regresar al presente siendo un anciano al final de Endgame para darle su escudo de Capitán América a Sam Wilson (Anthony Mackie). Un hecho que desafiaba las reglas del Multiverso establecidas en Loki.

Hasta el momento, Evans ha negado estar involucrado en Doomsday. "Es triste estar lejos", admitió el pasado junio a ScreenRant, tras asegurar que habla "constantemente" con los cineastas y con Downey Jr.

"Estoy seguro de que están haciendo algo increíble, y seguro que será mucho más difícil cuando salga y sientas que no te invitaron a la fiesta", añadió el actor que una vez fue el Capitán América del UCM. Sin embargo, dichas declaraciones de Evans no implican necesariamente que los fans deban abandonar toda esperanza de verle regresar a la saga.

Y es que no sería la primera vez que un actor oculta su implicación en una superproducción marvelita. Así pues, llegado el caso, si Evans regresara en Doomsday, lo más probable es que fuese a través de una variante y quizá bajo la identidad de Nomad, la cual adoptó en las grapas tras colgar el manto de Capitán América.