¿Filtrado el estreno del tráiler de Thor: Love and Thunder de Marvel?

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Thor: Love and Thunder, llegará a los cines el próximo 8 de julio. Mientras tanto, con los fans impacientes porque Marvel aún no ha lanzado ningún tráiler ni teaser de la cuarta entrega de la franquicia protagonizada por el Dios del Trueno, ya son muchos los seguidores del UCM que se preguntan si la fecha del ansiado adelanto no estará ya fijada por una nueva estrategia de Marvel Studios.

Cabe recordar que, por el momento, la Casa de las Ideas no se ha pronunciado al respecto. Precisamente, una de las hipótesis que más fuerza cobran entre los fans es la de el estudio repita la estrategia que utilizó para lanzar el primer tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Algo que tendría todo el sentido del mundo si se tiene en cuenta que, de esta manera, Disney habría seguido una táctica similar a la de Sony Pictures con Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), que, precisamente, incluía el tráiler de la secuela de Doctor Strange, aunque en aquel caso como escena post-créditos.

Motivo por el cual, no sería de extrañar que Marvel, hubiese decidido continuar con dicha estrategia estrenando el adelanto de la cuarta entrega de la saga protagonizada por Chris Hemsworth como una escena post-créditos de su próximo lanzamientoen cines.

De esta manera, la Casa de las Ideas, lograría centrar toda la atención en cada una de sus películas y captando aún más el interés de los fans del Universo Cinematográfico Marvel.

Sin embargo, otra de las posibles razones para este retraso puede deberse a que la nueva entrega de la franquicia protagonizada por Hemsworth, está rodando nuevas escenas e incluso, hay quien apunta a que la verdadera razón no sea más que la de evitar

posibles filtraciones.

Dirigida por Taika Waititi, Thor: Love and Thunder tiene previsto su estreno el próximo 8 de junio. Además de estar protagonizada por el ya mencionado Chris Hemswhorth, la película cuenta en su reparto con el regreso de Natalie Portman como Jane Foster.

Por otra parte, el filme también traerá de vuelta a Chris Pratt como Peter Quill, Karen Gillian como Nébula, y a Jamie Alexander como Lady Sif. También están confirmados los cameos de Sam Neill como el falso Odín, Melissa McCarthy como la falsa Hela, Matt Damon como el falso Loki, Luke Hemsworth como el falso Thor, así como la incorporación de nuevos personajes: Christian Bale como el Villano Gorr, el Dios Carnicero y Russell Crowe como el mismísimo Zeus.