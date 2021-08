Tráiler de Spider-Man No Way Home: Tom Holland reacciona de forma misteriosa a la filtración

Tráiler de Spider-Man No Way Home: Tom Holland reacciona de forma misteriosa ante la filtración

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

La filtración del tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) ha revolucionado las redes sociales, suscitando reacciones de lo más variopintas. Y uno de los que han salido al paso ante la noticia ha sido ni más ni menos que Tom Holland que con un críptico mensaje ha echado más leña al fuego del 'hype' ya disparado del fandom marvelita.

Holland, que es conocido entre los seguidores de Marvel y sus compañeros de franquicia por ser algo deslenguado y revelar detalles de sus películas antes de tiempo, no ha tenido nada que ver con la filtración del tráiler... pero se ha sumado al carro con una reacción que ha avivado el ansia de los fans ante el lanzamiento, ya sí oficial, del primer adelanto de Spider-Man: No Way Home.

Quien comenzó a dar vida al superhéroe en 2017 con Spider-Man: Homecoming ha compartido en sus historias de Instagram una publicación en la que, de forma escueta, señala: "No estáis preparados para esto".

Hay dos teorías principales en torno a qué puede referirse el joven trepamuros. La primera, y más literal, es que los espectadores no debería haber visto el vídeo filtrado, ya que, como se ve en él, algunos de los efectos digitales no están aún terminados. Sin embargo, las redes sociales están plagadas de usuarios que piensan que el actor se refiere en realidad a que el tráiler podría ser lanzado de forma oficial en breve.

De un modo u otro, los fans tendrán que seguir esperando para ver el tráiler en todo su esplendor, ya que, por el momento, no hay una fecha oficial para su lanzamiento, y la versión filtrada es un clip sin terminar con muchas escenas sin efectos y la edición provisonal y de muy baja calidad.

Con Jon Watts como director, la película contará con un reparto formado por Zendaya (MJ) y Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) como los aliados de Peter Parker, y Alfred Molina y Jaime Foxx (Doctor Octopus y Electro) como los villanos a batir. Aunque se rumoreaba que el filme contaría también con Tobey Maguire y Andrew Garfield retomando sus encarnaciones del trepamuros el avance filtrado disipa parcialmente esta esperanza. Spider-Man: Sin Camino a Casa llegará a los cines el 17 de diciembre