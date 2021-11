Tráiler de Spider-Man No Way Home: ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield han sido borrados por Marvel y Sony?

El segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) ha traído de vuelta a varios de los villanos de anteriores versiones cinematográficas de la saga como el Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) o el mítico Duende Verde (Willem Dafoe) confirmando así que las puertas del Multiverso se han abierto accidentalmente. Pero, a pesar de que sí estarán sus enemigos, en el adelanto los grandes ausentes fueron Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Ahora la pregunta que se hacen muchos fans, que llevan meses especulando sobre la parecía segura reunión de las tres versiones cinematográficas del personaje en la gran pantalla, es si realmente Maguire y Garfield no aparecerán en el filme o si Sony y Marvel les están engañando y están ocultando su presencia hasta el último momento.

Que Marvel, y también Sony como propietaria de los derechos de todos los personajes del 'spiderverso' manipulen los avances para salvaguardar algunas sorpresas no es algo inusal, ni siquera novedoso. Fueron varias las secuencias que, por ejemplo, se modificaron digitalmente en películas como Vengadores: Infinity War o Vengadores: Endgame para no revelar ciertos detalles de la trama. Hay también otras, como por ejemplo las dos ya mencionadas o la más reciente Eternals de Marvel Studios, en las que directamente no se incluyen secuencias que sí estaban en los adelantos.

Es decir, que si finalmente Garfield y Maguire forman parte de la película, puede que su presencia no se confirme hasta el estreno. De hecho, en este segundo adelanto hay secuencias que, según alertan los fans que ya han analizado plano a plano el tráiler, sugieren que ha sido retocado digitalmente para eliminar algunos elementos.

ADM O LAGARTO TA APANHANDO DE QUEM??? pic.twitter.com/MZBUR5IUdm — ؘtata 🦗 off (@koorador) November 17, 2021

Hay que recodar, además, que hace unas semanas diversas informaciones revelaron una posible discrepancia entre Sony y Marvel a cuenta, precisamente, de la estrategia promocional a seguir antes del estreno. Así, mientras que Sony quería mostrar a ambos intérpretes en este segundo tráiler de Spider-man: No Way Home, Marvel ha insistido en no hacerlo y guardar la sorpresa para quienes decidan acudir a las salas. Y parece que esta última, la postura de Marvel defendida por Kevin Feige, es la que se ha impuesto.

En todo caso, para confirmar si Tobey Maguire y Andrew Garfield coinciden con Tom Holland y los fans se deleitan con la esperada reunión de variantes de Peter Parker, habrá que esperar ya solo unas semanas, puesto que Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el próximo 17 de diciembre.