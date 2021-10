Nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home con Tobey Maguire y Andrew Garfield enfrenta a Marvel y Sony

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

A menos de dos meses para el estreno de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), Sony tan solo ha publicado un avance de la película. Uno de los motivos de la escasez de imágenes oficiales podría deberse al enfrentamiento que actualmente existe entre el estudio y sus socios, en esta saga, de Marvel.

Aunque la película pertenece a Sony, el estudio está colaborando con Marvel ya que, como las otras dos películas anteriores protagonizadas por Tom Holland, la cinta forma parte de la continuidad de su Universo Cinematográfico. Sin embargo, la inclusión de Tobey Maguire y Andrew Garfield en el próximo avance de la cinta ha generado un cisma entre ambas compañías.

Así lo ha señalado el 'insider' Driiftyfilm, quien ha afirmado que, según sus fuentes, mientras que Sony quiere mostrar ambos intérpretes en el próximo tráiler de Spider-man: No Way Home, Marvel ha insistido en no hacerlo y guardar la sorpresa para quienes decidan acudir a las salas.

Apparently there are two versions of the second NWH trailer, one with Tobey and Andrew and one without. Sony want to show Tobey and Andrew in the trailer but Disney don't. It seems they could be going with Disney's plan and not show them in the trailer. Not 100% yet