Tom Holland: "Es Peter Parker quien hace especial a Spider-Man"

Madrid, 16 de junio de 2026. El próximo 29 de julio llega a los cines 'Spider-Man: Brand New Day', la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland basada en el popular personaje de Marvel. Dirigida por Destin Daniel Cretton, que toma el mando de la franquicia tras las tres primeras películas capitaneadas por Jon Watts, el filme supone un cambio tonal en la saga que adopta un tono más oscuro y maduro, con un Spider-Man en su mejor momento, querido y reconocido como héroe, pero, al mismo tiempo, con un Peter Parker que en lo personal atraviesa su punto más bajo y solitario.