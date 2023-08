Marvel ya prepara Thor 5 con dos de los regresos más esperados

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

En Thor: Love and Thunder, el Dios del Trueno se convirtió en el primer personaje del Universo Cinematográfico de Marvel en llegar a la tetralogía. Hasta el momento, ningún otro superhéroe había alcanzado las cuatro películas. Y ahora, el personaje de Chris Hemsworth va a por más. Marvel ha puesto en marcha el desarrollo de Thor 5.

El insider MyTimeToShineHello ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que el filme ya es una realidad. "Thor 5 está en desarrollo en Marvel Studios. Por desgracia, hay muchas posibilidades de que Taika Waititi regrese para dirigirla, pero NO es un trato cerrado. Me gustaría ver a alguien como Sam Hargrave haciéndolo, haría una película de Thor increíble", expone el comunicador.

