La traductora experta en La odisea carga contra la película Christopher Nolan: “A mí me daría verguenza" - UNIVERSAL

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

La odisea de Christopher Nolan continúa arrasando en las salas convertida ya en uno de los taquillazos del año. El realizador británico confesó recientemente que tomó como una de sus principales referencias la traducción que Emily Wilson publicó en 2017 del poema épico de Homero. Sin embargo, el reconocimiento no ha sido correspondido: Wilson asegura que el guion de la película es "pésimo" y que le "avergonzaría haber escrito cualquier parte" de él.

Según informa The Guardian, Wilson, quien es también profesora de Estudios Clásicos en la Universidad de Pensilvania, escribió una crítica negativa del filme de Nolan en el London Review of Books, donde reprocha la falta de "profundidad psicológica, emocional, política y ética". Además, sostiene que su adaptación de La Odisea "no tiene nada convincente que decir".

"Esperaba que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos lo llevara a alcanzar nuevas cotas creativas y le permitiera construir personajes más creíbles. Pero La odisea reúne su habitual combinación de grandilocuencia y superficialidad... La visión de la película es demasiado confusa y sus personajes están demasiado poco desarrollados como para estar a la altura de las grandes ideas que pretende abordar, aunque sí resulta muy eficaz a la hora de mostrar grandes explosiones y gigantes colosales", afirma Wilson en su demoledora crítica.

A NOLAN LE FALTA PROFUNDIDAD PSICOLÓGICA EN LA PELÍCULA

No obstante, sus duras palabras no se detienen ahí. "La odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen grande al poema. No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia o la guerra, ni sobre la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, sus adversarios, sus compañeros, sus amigos y sus vecinos", prosigue.

"Le falta profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es un mero artificio. El guion es pésimo. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para actuar o hablar como lo hace. No hay escenas de sexo y, además, toda la comida tiene un aspecto horrible", añade.

Nolan se deshizo en elogios hacia Wilson durante una entrevista con Empire, explicando, de hecho, que tomó como referencia la primera línea de su traducción -"Háblame de un hombre complejo"- para dar forma a su Odiseo, al que encarna en su adaptación de La Odisea Matt Damon. Pese a la dureza de sus críticas, Wilson -que ya había adelantado parte de ellas en una entrevista con The Sunday Times- reconoció que la película está teniendo un efecto positivo al reavivar el interés del público por la obra de Homero.

"El estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento digno de celebrar", afirmó Wilson. "Este poema épico está llevando de nuevo al público a las salas de cine; las traducciones de La Odisea, incluida la mía, se están vendiendo como nunca y, con un poco de suerte, la película convencerá a algunos responsables universitarios de no recortar los departamentos de Literatura, Lenguas e Historia", zanjó.