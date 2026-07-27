La odisea de Nolan sigue arrasando en su segundo fin de semana y ronda ya los 640 millones en taquilla - UNIVERSAL

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Con cerca de 640 millones de dólares recaudados a nivel mundial, La odisea se mantiene fuerte en taquilla. Lejos de repetir la habitual trayectoria de las películas que arrasan en su estreno, y que normalmente sufren una caída considerable en su segundo fin de semana, la superproducción de Christopher Nolan resiste con un desempeño brillante.

En su segundo fin de semana, la cinta ha recaudado 215,3 millones de dólares en todo el mundo, lo que supone un descenso respecto al primer fin de semana de tan solo el 19%. Estas cifras, de las cuales 87 millones se corresponden con la taquilla de Estados Unidos y Canadá, suponen la tercera menor caída de la historia en el Box Office USA para un estreno que supera los 100 millones. A nivel mundial, la película rebasó los 264 millones en su primer fin de semana.

Por el momento, lo nuevo de Nolan suma concretamente 639,6 millones a nivel global, de los cuales 286 corresponden a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, y 353 al resto del mundo.

En España, La odisea ha encabezado la de nuevo la recaudación este fin de semana con 4,68 millones de euros, según datos provisionales de Rentrak Spain. Le siguen Minions & Monsters, que está a punto de alcanzar los 400 millones a nivel mundial, y el remake de Viana que, con cerca de 230 millones recaudados, está siendo una de las grandes decepciones del año en taquilla.

EL IMPULSO DE LAS PROYECCIONES EN IMAX

La odisea de Nolan es la primera película de la historia en rodarse íntegramente en IMAX de 70 mm. La cinta se está proyectando tanto en cines convencionales como en salas IMAX de distintos formatos, lo que está contribuyendo a impulsar la venta de entradas, pues no son pocos los que no quieren perderse un evento cinematográfico de tal envergadura, así como los que optan por asistir a más de una proyección.

Según apunta el medio Screen Daily, se estima que La odisea ha amasado 48 millones de dólares en estas salas de gran formato, lo que supone el segundo fin de semana con mayor recaudación de la historia de IMAX. Desde que se estrenó el pasado 17 de julio, la película ha recaudado 16,9 millones en salas IMAX de 70 mm, una cantidad considerable teniendo en cuenta que tan solo existen 41 cines con estas características en todo el mundo.

Teniendo en cuenta el descomunal presupuesto de 250 millones de dólares con el que contaba, sumado al coste de su campaña de promoción, La odisea sin duda necesitaba alcanzar cifras de este calibre para resultar rentable. Es de esperar que el filme continúe con un desempeño en taquilla tan favorable como hasta ahora y supere sin problema la marca de los 1.000 millones.