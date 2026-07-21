Expertos en La odisea denuncian que Nolan cambia radicalmente un personaje clave: "Se parece más a Oppenheimer o Batman" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

La odisea de Christopher Nolan ya ha llegado a los cines y, aunque en general la recepción está siendo positiva, también existen ciertas críticas, sobre todo relacionadas con su nivel de fidelidad hacia la obra original. Y es que es innegable que la película no pretende ser una copia exacta del clásico y que el cineasta se toma numerosas libertades creativas, llegando a cambiar por completo al propio Odiseo.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Independientemente de que les haya gustado o no la cinta de Nolan, muchos expertos en La odisea coinciden en señalar que el personaje encarnado por Matt Damon está muy lejos del héroe que describiera Homero, algo que se ve reflejado tanto en su viaje como en el final.

En el poema épico, Odiseo es un guerrero famoso por su astucia (no en vano es suya la artimaña del caballo de Troya y tiene como protectora a la misma Atenea, diosa de la sabiduría) y muy condicionado por su defecto fatídico, el orgullo o la soberbia, conocido en la mitología griega como hibris. Es este defecto el que le hace revelar su verdadero nombre a Polifemo tras haberlo engañado, granjeándose así la ira de Poseidón, que retrasa considerablemente su regreso a Ítaca (un episodio que no ocurre así exactamente en el filme).

En la obra de Homero, Odiseo no parece excesivamente atormentado por el recuerdo de la guerra y, cuando al fin llega a su casa, masacra a los pretendientes (y algunas esclavas) y se reúne con su familia, dispuesto a seguir reinando.

Por el contrario, el Odiseo de la adaptación de Nolan está profundamente marcado por lo ocurrido en Troya. El trágico héroe lamenta todas las muertes que causó, tanto en su bando (al hablar con los fantasmas del Inframundo estos dejan claro que, desde su perspectiva, eran carne de cañón), como en el enemigo (que Atenea tenga el rostro de una troyana asesinada no es casualidad).

Al final de la cinta, el personaje de Damon no se queda en Ítaca mucho tiempo, sino que enseguida parte con Penélope al exilio.

UN ODISEO A LA IMAGEN DE NOLAN: COMO BATMAN U OPPENHEIMER

Según ha escrito el autor y traductor Daniel Mendelsohn, Nolan ha presentado un Odiseo "sin ingenio, sin humor y sin encanto astuto", muy similar a los personajes masculinos de otros de sus títulos. "Este Odiseo atormentado y consumido por la culpa, despojado de humor e ingenio, de seducción y astucia, es un pariente del angustiado amnésico de Memento, de Batman, de Oppenheimer, hombres atormentados por un pasado con el que luchan de diferentes maneras", expresó Mendelsohn en su crítica. "Nolan no ha hecho más que rehacer al héroe de Homero a su propia imagen", expuso.

"Quiero celebrar el hecho de que haya mucha más gente que conozca La odisea y que haya vuelto a acercarse al poema", señaló en declaraciones a AP Emily Wilson, autora de una divisiva traducción de la obra original que Nolan mencionó en alguna entrevista. "Pero, al mismo tiempo, tuve la sensación de que Christopher Nolan intentaba abarcarlo todo y, al hacerlo, se le escapaban temas que eran esenciales para el poema", añadió.

Wilson cuestionó algunas de las decisiones tomadas por el director, como la omisión de los dioses (solo Atenea sale en pantalla, mientras que Zeus y Poseidón se limitan a ser mencionados), la "incoherente" condena simultánea de la guerra y la cobardía y el disminuido papel de Penélope. La traductora y profesora de estudios clásicos indicó también cómo algunas partes, especialmente las escenas con el perro Argos, "apelaban al sentimentalismo moderno".

En todo caso, Wilson no dudó en aceptar que había disfrutado del visionado y en recomendarlo. "Fue divertido estar allí con mis hijos. No me costó nada meterme en la historia", aseguró, animando a ir a ver la película "en pantalla grande".