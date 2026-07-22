Elon Musk promete una película de La odisea hecha con IA más "fiel" a la original que la de Nolan antes de fin de año - ELON MUSK PROMETE UNA PELÍCULA DE LA ODISEA HECHA

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Elon Musk continúa cargando contra La odisea de Christopher Nolan que, en menos de una semana en cines, ya va camino de los 300 millones de dólares de recaudación. El multimillonario, que ya ha arremetido en varios ocasiones contra la película y su reparto, ha anunciado ahora que Grok, la inteligencia artificial de su red social X, creará una versión "históricamente fiel" al clásico de Homero, que estará lista a finales de este año.

"Antes de que termine el año, Grok Imagine producirá un largometraje de La Odisea que sea históricamente preciso y fiel al arte de Homero", escribe Musk en X, junto a un vídeo compartido por otro usuario de un tráiler generado por IA de La Odisea.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Costaría imaginar cómo pretende Musk hacer una versión "históricamente fiel" de una historia mitológica si no fuera porque, teniendo en cuenta sus críticas a la película, queda más que claro a qué se refiere: elecciones de casting como la de Lupita Nyong'o para interpretar a Helena de Troya o como la de Elliot Page para dar vida al soldado Sinón.

LAS CRÍTICAS RACISTAS Y TRÁNSFOBAS DE MUSK A LOS ACTORES DE LA ODISEA

Antes de que La odisea de Nolan llegara a los cines, Musk se hizo eco en redes de un post compartido en X por el comentarista conservador Matt Walsh, que cuestionaba el fichaje de Nyong'o como Helena de Troya, diciendo que "no hay ni una sola persona en el planeta" que pueda pensar que es "la mujer más bella del mundo", pero que Nolan "sabe que le tacharían de racista" si diera el papel "a una mujer blanca".

True — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2026

En cuanto a Page, Musk respaldó las críticas dirigidas hacia el actor por parte del presentador Bob Finnerty, que cuestionó que un hombre trans pudiera dar vida al "mayor guerrero de la historia". Por aquel entonces, los rumores apuntaban a que el intérprete daría vida a Aquiles, algo que finalmente no ocurrió.

Cabe recordar que la de Musk no es la única versión hecha con inteligencia artificial de la Odisea que alguien amenaza con crear, pues hace apenas unos días la empresa Fountain 0 lanzaba el primer adelanto de su largometraje creado con IA titulado Odysseus: The Fall.

Por su parte, Nolan ha criticado en reiteradas ocasiones el uso de la IA generativa en el cine, incidiendo en el rechazo que ha generado en una parte de la población.

"Lo interesante de la IA es que nunca he visto una tecnología que haya sido adoptada con tanto éxito por Wall Street, por los inversores y por las empresas tecnológicas, y que, al mismo tiempo, haya sido rechazada tan rotundamente por el público", afirmaba en una entrevista con AFP. "Es algo un poco extraño. Los jóvenes, en particular, han acuñado el término 'ai slop' [en español, "basura de IA"]. Hay una especie de desdén hacia todo lo relacionado con la IA", señalaba.