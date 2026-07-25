La odisea: Elliot Page y Travis Scott confiesan que estaban "aterrorizados" al rodar con Christopher Nolan

Elliot Page en La odisea de Christopher Nolan - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

La odisea, que era uno de los títulos más esperados (y envueltos en polémica) del año, ya está arrasando en cines y se ha convertido en el estreno más taquillero de Christopher Nolan. La cinta, que adapta el clásico de Homero, cuenta con un reparto estelar y algunos de sus miembros han revelado haberse sentido intimidados e incluso "aterrorizados" ante el colosal proyecto.

"El personaje que interpreto aquí, en realidad, no aparece originalmente en La odisea", señaló Elliot Page en una entrevista concedida a The Daily Show.

El actor, que ya trabajó con Nolan en Origen y cuyo fichaje en La odisea generó críticas tránsfobas, da vida en el filme a Sinón, un joven soldado primo de Odiseo, encargado de entregar el caballo de madera a los troyanos. "Para mí, lo importante era conseguir plasmarlo en estas pocas escenas y, con suerte, que Chris estuviese satisfecho", explicó.

Después de que la presentadora del programa, Desi Lydic, alabara la interpretación de Page, describiendo a su personaje como "el corazón y el alma" de la película, el actor recordó las primeras conversaciones que tuvo con Nolan sobre el papel. El intérprete expuso que hablaron de Sinón como "una especie de conciencia que se enfrenta a Odiseo y a las consecuencias de la guerra, a la brutalidad de la guerra y a la violencia".

"Así que creo que estaba aterrorizado y solo quería asegurarme de hacerlo bien, ya sabes, y de que saliera bien en la película. Pero eran nervios de los buenos", expresó Page.

TRAVIS SCOTT REVELA QUE ESTABA "JODIDAMENTE NERVIOSO" POR SU PAPEL EN LA ODISEA

Otro actor que ha hablado de los nervios con los que afrontó la tarea de formar parte del elenco de La odisea ha sido Travis Scott, que encarna en la cinta al bardo encargado de narrar las hazañas de Odiseo. Durante su reciente paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el rapero recordó cómo Nolan, con quien ya había colaborado en la banda sonora de Tenet, le había ofrecido el papel.

"Me sonó el móvil y solo ponía: 'Chris'. Y pensé: 'Vale, no sé de qué va esto. ¿Quizás quiera ir a un concierto?'", contó Scott. "Así que contesté y me dijo: '¿Te interesaría actuar en una película?'. Y yo le respondí: '¿Bueno, supongo, ¿no? ¿De qué se trata?'", prosiguió, rememorando cómo había señalado que él hacía música, pero aceptando lo que le proponía.

"La verdad es que estaba jodidamente nervioso", admitió el rapero, que había pensado que rodaría con figurantes y no con algunos de los protagonistas. "No sabía que iban a ser Anne Hathaway, Tom [Holland] y Robert Pattinson, un grupo de gente increíble", expresó. "No sé qué coño estoy haciendo. Pero formaban un reparto increíble", añadió.

En cuanto a por qué Nolan decidió fichar al cantante, el realizador explicó en declaraciones a Time Magazine que buscaba "hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, algo análogo al rap". Además de actuar, Scott también grabó el tema 'When I'm Home' para los créditos finales, junto a James Blake.