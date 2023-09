Los trabajadores de efectos especiales de Marvel votan unánimemente crear un sindicato: ¿Nueva huelga en el UCM?

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Marvel no pasa por su mejor momento. Las huelgas convocadas por el sindicato de guionistas (WGA) y también por el de actores (SAG-AFTRA) en Hollywood han supuesto un duro golpe para muchas de sus producciones. Los últimos en sumarse a estas protestas para combatir la precariedad laboral por parte de los grandes estudios, son los trabajadores de efectos especiales de la Casa de las Ideas, que han votado unánimemente para sindicalizarse con la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE).

El pasado mes de agosto los trabajadores de Marvel Studios a cargo de los VFX (efectos especiales visuales generados por ordenador) decidieron combatir su precariedad solicitando ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) la autorización pertinente para poder sindicalizarse. Según recoge The Hollywood Reporter, más de 50 empleados de la Casa de las Ideas firmaron la petición con la que expresaban su deseo de ser representados.

Se trata de trabajadores contratados directamente por Marvel y que generalmente llevan a cabo su labor en las ciudades de Atlanta, Los Ángeles y Nueva York, pero no incluye a los artistas de efectos especiales que trabajan en producciones de la Casa de las Ideas a través de estudios subcontratados. Tras cerrar la votación el pasado lunes 11 de septiembre, los empleados de Marvel consiguieron el voto unánime para ser representados por su propio sindicato junto a la IATSE.

"NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: Los trabajadores de Efectos Visuales (VFX) de Marvel Studios votaron UNANIMEMENTE a favor de sindicalizarse con IATSE en una elección de la junta laboral. Esta es la primera vez que una unidad de trabajadores de VFX se ha sindicado con IATSE desde que los VFX fueron pioneros hace casi medio siglo", reza el comunicado lanzado por la organización en su cuenta oficial de X, la red social antes conocida como Twitter.

