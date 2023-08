Dune: Parte 2, retrasada hasta 2024 por la huelga de actores

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

La huelga que desde el pasado 14 de julio están llevando a cabo los actores de Hollywood está provocando cambios de estrategia en los estudios. En los últimos meses, compañías como Disney o Sony han tenido que reestructurar su calendario de estrenos. Ahora ha sido el turno de Warner, que ha retrasado Dune 2, una de las películas más esperadas del año.

La cinta dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya tenía previsto estrenarse en cines el próximo 3 de noviembre. Sin embargo, desde el estudio han considerado que no podrán contar con sus intérpretes principales para la promoción, algo imprescindible para llevar al público a las salas y obtener beneficios.

Por eso, Warner ha reprogramado Dune 2 para el 15 de marzo de 2024. El resto del reparto de la película incluye otros nombres muy destacados como los de Florence Pugh, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsg*rd o Léa Seydoux. Dicho elenco es una de las armas fundamentales de la compañía para que la película funcione.

Warner parece prever que la huelga va a durar un tiempo y la promoción debía comenzar a principios o mediados de septiembre. Ante la imposibilidad de contar con sus actores y actrices en las semanas previas al estreno, ha optado por sacar Dune 2 de su calendario de 2023. Un movimiento que deja a la cinta irremediablemente fuera de la carrera de premios, donde se intuía que iba a ser una de las favoritas. Su retraso deja al estudio vía libre para centrarse principalmente en Barbie.

Además, el cambio de estrategia con Dune 2 también ha provocado el retraso de otras películas de Warner. Godzilla x Kong: The New Empire ha visto ocupada su fecha de estreno por el filme de Villeneuve, por lo que ahora se estrenará el 12 de abril de 2024. Y eso lleva a la nueva película de El Señor de los Anillos, Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, desde abril hasta el 13 de diciembre de 2024.

En cualquier caso, la compañía sí ha mantenido el resto de sus estrenos de 2023, al menos por el momento. Wonka, también protagonizada por Timothée Chalamet, se estrenará el 15 de diciembre a no ser que los parones continúen. Aquaman and the Lost Kingdom hará lo propio el 20 de diciembre y El color púrpura el 25 de diciembre.