Los creadores de efectos especiales de Marvel crean un sindicato para luchar contra su precariedad laboral

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Con las huelgas del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) en marcha, cada vez más profesionales se están sumando a las protestas por la mejora de sus condiciones laborales en la industria del cine y la televisión. Los últimos en hacerlo han sido los creadores de efectos especiales de Marvel, que han decidido crear su propio sindicato.

"¡Ahora es el momento! Hoy los trabajadores de efectos especiales anunciamos la formación de nuestro sindicato junto a la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE) presentando oficialmente una elección ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Ahora estamos preparados para votar sí y finalmente unirnos a nuestros compañeros del cine y la televisión en la mesa de negociaciones", anunciaron los trabajadores en la cuenta de Twitter @vfxunion.

BREAKING: Visual Effects (VFX) crews at Marvel Studios have filed for a unionization election with the National Labor Relations Board.



This signals a major shift in the VFX industry, which has been largely non-union since the 70s.



VFX WORKERS ASSEMBLE!! https://t.co/PIEtqtZPfO https://t.co/gTyI2YRmdi pic.twitter.com/FfrL7rgAc6