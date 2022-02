Tom Holland se tomará un descanso antes de Spider-Man 4

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Tom Holland, protagonista de la recién estrenada Uncharted y de la saga Spider-Man, ha anunciado que se tomará un descanso. El joven actor británico se retirará temporalmente de la actuación antes de rodar la ya confirmada cuarta entrega de la franquicia arácnida.

Así lo ha confesado Holland en una entrevista concedida durante la gira promocional de Uncharted confesó que The Crowded Room, su nueva serie para Apple TV+, será su último trabajo por una temporada. "Volveré a rodar una serie de Televisión con Apple, y estoy realmente emocionado... Pero puedo decir con seguridad que después de acabarla, me tomaré un descanso", afirmó en declaraciones a CinePOP.

Tras esta retirada temporada, todo indica que cuando Holland retome su actividad artística lo hará para enfundarse de nuevo el traje del trepamuros de Marvel en Spider-Man 4, la nueva entrega de la saga producida por Sony Pictures que ya está en fase de desarrollo.

Precisamente, cabe recordar que Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) marcó un punto de inflexión en la vida de Peter Parker y su desenlace cimentó las bases para la que será la próxima fase de la franquicia. La cuarta película en solitario del personaje de Holland será una especie reinicio dentro de la saga que hará que el trepamuros explore nuevos caminos al ser un superhéroe no solo anónimo, sino ahora también solitario.

Mientras tanto, los fans podrán reencontrarse con el spiderverso en Morbius, el spin-off protagonizado por Jared Leto que llegará a los cines el próximo 1 de abril.