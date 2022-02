Tom Holland aclara sus comentarios tras el final de Spider-Man No Way Home: "Han sido malinterpretados"

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Poco después de que Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) se estrenase en cines, Tom Holland anunció que su etapa al frente del personaje podría tocar a su fin, sugiriendo así, que tal vez, era el momento de que su Peter Parker cediera el testigo a otros personajes como Miles Morales o Spider-woman. Sin embargo, el intérprete ha querido aclarar que sus comentarios han sido malinterpretados.

En el marco de la promoción de Uncharted, la película sobre la popular saga de videojuegos que llegará este viernes a los cines, el actor, de 25 años, concedió una entrevista a Esquire Middle East en la que le volvieron a preguntar si es cierto que no se ve dando vida a Spider-Man cuando supere los 30 años.

En este punto, Holland quiso explicar que sus palabras habían sido sacadas de contexto. "Lo que inicialmente intentaba decir es que si tengo 30 años y sigo interpretando a Spider-Man y no he pasado el testigo a Miles Morales o a Spider-Woman o algo más diverso, entonces habré hecho algo mal en el sentido del deber que tengo para con el personaje. No es que si continúo interpretando a Spider-Man a mis 30 años seré una especie de fracaso. Realmente eso no es lo que quise decir", explicó.

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) Supuso un punto de inflexión en la vida del personaje encarnado por Tom Holland. Y es que, tras su aventura multiversal, el ya más maduro y golpeado por la vida Peter Parker deberá empezar de cero y solo después de que el hechizo del Doctor Strange hiciera que nadie recuerde quién es.

Mientras tanto, y tras el éxito de Spider-Man: Un nuevo universo, Sony Pictures tiene previsto traer de vuelta a Miles Morales en Spider-Man: Cruzando el Multiverso, la secuela del filme de animación que se dividirá en dos partes y cuya primera entrega llegará a los cines en octubre de 2022.