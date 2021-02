Tom Holland dice que ni Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán en Spider-Man 3 y que él será el único Peter Parker

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Tom Holland será el único Peter Parker de Spider-Man 3... o al menos eso quiere hacer creer. En una reciente entrevista el actor, en pleno rodaje de la que será su tercera película en solitario como el personaje de Marvel, ha negado que el filme vaya a abrir las puertas del Multiverso y vaya a contar con la presencia de las antiguas versiones cinematográficas de Peter Parker, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

"No, no, no van a aparecer en esta película. A menos que me hayan ocultado la información más gorda, y creo que es un secreto demasiado grande como para que me lo oculten", afirma Holland en una entrevista concedida a Esquire con motivo del estreno de su nueva película, Cherry, dirigida por los hermanos Russo.

Durante la misma, el actor asegura que "por ahora" lo único que sabe de la película que dirigirá Jon Watts, responsable de las dos entregas anteriores, es que "será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo".

Eso sí, el propio Holland reconoce que no es una fuente muy fiable, ya que dada su fama de 'spoileador' oficial del Universo Marvel, no conoce mucho de la trama del filme. "Siendo sinceros, no tengo ni idea de qué va la película y eso que llevo ocho semanas de rodaje", confiesa el actor que hace tan solo unos días afirmó que Spider-Man 3 era "la película de un superhéroe en solitario más ambiciosa de la historia"

Este desmentido de Holland sobre la presencia de los otros Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película y la llegada del 'spiderverso' contrasta no solo con sus palabras más recientes, sino con las informaciones que durante meses vienen adelantando la participación en Spider-man 3 de, por ejemplo, J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, Jamie Foxx en el papel de Electro o el regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus.

Todo ello sin olvidar la presencia, totalmente confirmada, de Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, que será el encargado de guiar al joven Peter Parker por el Multiverso. De hecho, recientes informaciones señalaban que Spider-Man 3 formaba parte del mismo arco argumental iniciado con WandaVision y que concluirá con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. También se ha rumoreado la presencia incluso del Daredevil de Charlie Cox.

A la espera o no de ver si las palabras de Holland son ciertas, o tan solo cumple su papel de no revelar nada de nada de la trama, Spider-Man 3 tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.