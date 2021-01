Spider-Man 3: Filtrado el nuevo traje de Tom Holland

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Tras las informaciones sobre el posible multiverso que se presentará en la tercera película en solitario del Spider-Man de Tom Holland, el hype entre los fans marvelitas es muy alto, a pesar de que será uno de los estrenos que más tardará en llegar este año (si el coronavirus lo permite). En pleno rodaje, se han filtrado imágenes de la grabación, que muestra el nuevo traje que lucirá el superhéroe trepamuros.

La ciudad de Atlanta, en el estado estadounidense de Georgia, acoge la filmación de la cinta dirigida por Jon Watts. Allí ha podido verse a Holland caracterizado como el Hombre Araña. En un par de instantáneas, publicadas por Just Jared, puede verse al actor luciendo el nuevo traje de Spidey.

Realmente, se trata de un atuendo muy similar al que llevó en 'Spider-Man: Lejos de casa', destacando algunas diferencias en la cintura, que anteriormente tenía inserciones negras y azules. Un traje continuista respecto a las anteriores entregas.

Por otro lado, el Daily Mail ha publicado vídeos del rodaje, donde se muestra a la ciudad bajo un manto de nieve. En él, aparece Peter Parker recorriendo una calle. El joven se detiene en la cristalera de una cafetería, en la que está MJ (Zendaya), lo que provoca que el chaval decida entrar.

No es una escena que revela nada de lo que se espera sobre esta tercera parte. La aparición de Alfred Molina como el Doctor Octopus y de Jamie Foxx como Electro, así como también el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, han avivado los rumores sobre una auténtica reunión de los tres actores que han encarnado al superhéroe, así como también el esperado multiverso que tanto anhelan los seguidores.

Tras varios retrasos motivados por la pandemia, el 17 de diciembre está previsto que la nueva película de Spider-Man llegue a cines.

New video of Tom Holland and Zendaya filming Marvel Studios’ #SpiderMan3 🚨



(via @DailyMailUK) pic.twitter.com/Q14hHO0prh