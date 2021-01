Bruja Escarlata y Visión sería el comienzo de una trilogía con Spider-Man 3 y Doctor Strange 2

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Que Marvel se está preparando para dar el salto al multiverso es un hecho. Y el primer paso parece que será la serie de Bruja Escarlata y Visión, cuyos dos primeros capítulos están disponibles en Disney+ desde este viernes 15 de enero. Y según su creador, con WandaVision dará comienzo una singular "trilogía independiente" dentro del UCM que se completará con Spider-Man 3 y Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Con Bruja Escarlata y Visión se inicia, literalmente, una nueva era para el Universo Marvel, ya que es la primera de las muchas series que llegarán a Disney+ en los próximos meses. La enrevesada trama marvelita se complica aún más al dar el salto a la televisión, ya que todo está interconectado y pensado al milímetro, y con la vista puesta en los universos alternativos y las realidades paralelas que ya se dejaron atisbar en Vengadores: Endgame.

En una entrevista con ComicBook.com, el director de Bruja Escarlata Matt Shakman confirmó que la serie, junto a Doctor Strange 2 y Spider-Man 3, forman parte de un mismo arco narrativo, un complejo engranaje para el que ha sido necesaria la estrecha colaboración entre los cineastas responsables de cada producción individual.

"Hay muchas conversaciones entre los cineastas, lo que creo que es genial", explicó Shakman. "Todos somos parte de este universo interconectado. Admiro muchísimo a todos los que han trabajado antes en Marvel y a los que trabajan en este momento. No sólo de las películas, también en las otras series de Disney+ con las que estamos interactuando", añadió.

El director continúa explicando que el UCM "es como una carrera de relevos en la que vas pasando el testigo de un grupo de cineastas a otro" en la que "quieres asegurarte que el relevo sea perfecto y sin esfuerzo", en referencia a cómo el calendario de estrenos Marvel también está medido al milímetro para ir construyendo sus historias al ritmo adecuado.

Los rumores apuntan a que Doctor Strange podría hacer una aparición sorpresa en Bruja Escarlata y Visión, siendo la persona que alerta a Wanda de que sus poderes creado la extraña realidad que está viviendo en la serie. Un encuentro que podría desembocar en The Multiverse of Madness, en la que ambos colaborarán para detener "la locura".

Por otro lado, el Hechicero Supremo también ha sido confirmado en Spider-Man 3, con rumores que apuntan a la posible aparición no sólo de Tom Holland, sino de Andrew Garfield y Tobey Maguire. En este momento, todo es posible en el UCM. Pero si algo está claro es que Bruja Escarlata y Visión es sólo el comienzo... de algo mucho más grande y loco.