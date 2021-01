Charlie Cox (Daredevil) visto en el rodaje de Spider-Man 3 mientras Kevin Feige abre la puerta a su regreso a Marvel

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Tras la cancelación de las series de Marvel para Netflix fueron muchos los fans que se preguntaron por el posible regreso de sus actores al Universo Cinematográfico Marvel. Los seguidores han pedido insistentemente la vuelta de Charlie Cox, protagonista de Daredevil, y parece que Kevin Feige está barajando el regreso del intérprete que, recientemente, ha sido visto en el set de rodaje de Spider-Man 3 donde ya habría rodado sus escenas como Matt Murdock.

Es ComicBook.com quien informa de que el actor ya habría finalizado el rodaje de sus escenas en la película protagonizada por Tom Holland. Eso sí, el medio no puede confirmar si el actor encarnará a la misma versión de Daredevil de la serie de Netflix o será un reboot del personaje.

Estas informaciones llegan después de que en una reciente entrevista con Collider sobre los próximos proyectos de Marvel, el CEO de la compañía habló sobre la posibilidad de que Daredevil debutara en el UCM interpretado por Cox. "Veo todo lo que ha sucedido antes, ya sean nuestras películas, las series de televisión, los cómics, los videojuegos, los dibujos animados, todo está disponible como inspiración para el futuro de Marvel. Esa es la forma en que los cómics han funcionado durante muchos años. Así que ya veremos", declaró.

Este comentario llegó también después de que Feige hablara sobre el posible regreso de los personajes de las series de Marvel para Netflix. "He estado en Marvel el tiempo suficiente como para saber que nunca hay que decir nunca sobre cualquier cosa", aseguró a Deadline.

Además de Daredevil, Netflix también emitió Jessica Jones con Kristen Ritter, Luke Cage con Mike Colter, Iron Fist con Finn Jones y The Punisher con Jon Bernthal. La serie crossover The Defenders reunió estos personajes. Todos estos proyectos se consideran parte del UCM, aunque Cox y el resto de actores aún no han aparecido en ninguna de las películas o series ajenas a Netflix.

Por el momento, el nuevo proyecto del UCM es Bruja Escarlata y Visión, que llegó a Disney + este viernes 15 de enero. Ya en marzo los fans podrán ver Falcon y el Soldado de Invierno. Además, la esperada Viuda Negra llegará a los cines el 7 de mayo.