Tom Cruise toma AXN con la saga Jack Reacher - PARAMOUNT

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Este domingo 5 de julio Tom Cruise es el protagonista absoluto en AXN. El canal emitirá las dos películas de la saga de acción Jack Reacher como parte de sus ciclos dedicados todos los domingos de julio y agosto a populares franquicias de de la gran pantalla.

Así, AXN emitirá Jack Reacher a las 15:45 horas del domingo y su secuela, titulada Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás, se emitirá a las 19:50 horas.

La saga, basada en las novelas del escritor británico Lee Child, combina acción, investigación criminal, conspiraciones y giros de guion. En la franquicia Cruise da vida a Jack Recher expolicía militar que utiliza su inteligencia, su intuición y sus extraordinarias habilidades de combate para resolver casos que nadie más puede afrontar.

Estrenada en 2012, Jack Reacher recaudó casi 220 millones de dólares en taquilla internacional. El filme está dirigido por Christopher McQuarrie, cineasta que volvió a trabajar con Cruise en Misión Imposible y que ahora prepara el regreso de Conan a la gran pantalla de nuevo con Arnold Schwarzenegger como protagonista.

La secuela del filme, Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás, vió la luz cuatro años después, en 2016, y acabó recaudando casi 160 millones de dólares en taquilla internacional. La producción está dirigida por Edward Zwick, que ya había trabajado con Cruise en El último samurái.

TOM CRUISE, UNO DE LOS ICONOS DE HOLLYWOOD

A sus 63 años, Cruise sigue siendo una de las estrellas más rutilantes de Hollywood. El ganador del Oscar de Honor tiene en su horizonte más cercano Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, el oscarizado director de Birdman o El renacido, que verá la luz en los cines el próximo 2 de octubre.

El protagonista de sagas como Misión imposible y Top Gun, prepara Al filo del mañana 2, secuela de la película que protagonizó junto a Emily Blunt en 2014 en la que se veía atrapado en un blucle temporal repitiendo siempre el mismo día en el que tiene que luchar contra una invasión extraterrestre.