Tom Cruise regresa a la ciencia ficción con la inesperada secuela de una de sus películas, que ya está en marcha

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

A Tom Cruise parece no faltarle proyectos en su agenda. Además de protagonizar Digger, la comedia dirigida por el oscarizado Alejandro González Iñárritu y cuyo estreno está previsto para el 2 de octubre, el actor también volverá a la ciencia ficción con la secuela de una de sus películas más exitosas y que ya está en marcha.

Se trata de Al filo del mañana. Doce años después del estreno de la película dirigida por Doug Liman en 2014, según informa Production Weekly, este otoño comenzará a rodarse la secuela, con Cruise y Emily Blunt retomando sus papeles protagonistas. No obstante, por ahora no hay confirmación oficial sobre el proyecto.

Basada en el manga de Hiroshi Sakurazaka, All you need is kill, el filme original, escrito por Christopher McQuarrie, Jez Butterworth y John-Henry Butterworth, se ambientaba en una realidad alternativa en la que Europa ha sido conquistada por una raza alienígena. Cruise interpretaba en la película de Liman a Bill Cage, un oficial de relaciones públicas atrapado en un ciclo temporal durante la invasión, en el que intenta aprender de cada experiencia repetida cómo vencer a los atacantes.

EMILY BLUNT YA QUERÍA UNA SECUELA DE AL FILO DEL MAÑANA

Blunt encarnaba a Rita, una exigente soldado que entrena al personaje de Cruise para que se convierta en un mejor combatiente. La actriz, que retoma también su personaje de Emily en El diablo viste de Prada 2, ya en cines, había expresado su interés por hacer una secuela de Al filo del mañana en el podcast Happy, Sad Confused en 2023, además de posteriormente durante una entrevista con Deadline. "Me encantaría hacer otra. No sé cuándo y no sé cómo, pero me encantaría", afirmó Blunt al medio.

Los rumores sobre la secuela de Al filo del mañana, que amasó más de 380 millones de dólares en todo el mundo, y que también contó en su reparto con actores de la talla de Bill Paxton y Brendan Gleeson, comenzaron en 2016. Liman llegó a revelar que el proyecto estaba pensado como una precuela y que Christopher McQuarrie regresaría como guionista.

Por otro lado, Cruise regresará como el legendario piloto Pete 'Maverick' Mitchell en Top Gun 3, que tras el rotundo éxito en cines de su anterior entrega, estrenada en 2022, se encuentra oficialmente en desarrollo.