Charlize Theron y Tom Cruise, contra la invasión alienígena en Al filo del mañana 2 - NETFLIX/WARNER

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Al filo del mañana se estrenó en 2014 y desde entonces ha habido conversaciones sobre una posible segunda entrega que, por el momento, no ha llegado a materializarse. Aunque las actualizaciones oficiales al respecto han sido escasas, recientemente un rumor ha señalado a un potente fichaje que podría unirse a Tom Cruise y Emily Blunt en la esperada secuela.

Según el 'insider' MyTimeToShineHello, Al filo del mañana 2 busca fichar a Charlize Theron en un papel desconocido. La actriz ya cuenta con una amplia experiencia en el cine de acción, habiendo trabajado en títulos como La vieja guardia, Fast & Furious, Mad Max: Furia en la carretera.

Basada en el manga de Hiroshi Sakurazaka, All you need is kill, el filme original, escrito por Christopher McQuarrie, Jez Butterworth y John-Henry Butterworth, tenía lugar en una realidad alternativa en la que Europa había sido conquistada por una raza alienígena. Cruise encarnaba a Bill Cage, un oficial de relaciones públicas atrapado en un ciclo temporal en el que intenta aprender de cada experiencia repetida cómo vencer a los atacantes y Blunt daba vida a una soldado que le entrena para convertirlo en un mejor luchador.

Aunque en mayo ciertas informaciones apuntaban que la secuela de Al filo del mañana ya estaba en marcha y que empezaría su rodaje este otoño, esto fue finalmente desmentido por Collider. Lo cierto es que, aunque la esperada continuación no está del todo muerta, tampoco parece estar avanzando. Según señala ComicBookMovie este estancamiento podría tener que ver con la apretada agenda de Cruise y Blunt, si bien el reciente acuerdo del protagonista de Misión Imposible con Warner Bros aumenta las posibilidades de que Al filo del mañana 2 se convierta en una realidad.

EMILY BLUNT QUIERE UNA SECUELA DE AL FILO DEL MAÑANA CON TOM CRUISE

Cabe decir que Blunt ya ha expresado su interés de protagonizar una secuela del filme de 2014. "Doug [Liman] y yo hablamos de ello constantemente. Sé que Tom quiere hacerlo, con suerte, en algún momento", expresó la actriz en una entrevista concedida a Variety en 2023, añadiendo que era cuestión de encontrar el momento oportuno y convenía valorar que ha transcurrido una década desde el estreno de la cinta original.

"Había un guion increíble en marcha, pero creo que solo habría funcionado si lo hubiéramos rodado hace ocho años. No digo que seamos tan viejos, pero hay que tener en cuenta que han pasado 10 años", reveló la intérprete.