Schwarzenegger pone fecha al rodaje de King Conan y compara la secuela con una obra maestra de Clint Eastwood - DINO DE LAURENTIIS

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Arnold Schwarzenegger y Christopher McQuarrie preparan el regreso de Conan a la gran pantalla. El actor austríaco, que convirtió al guerrero cimerio en uno de los primeros grandes iconos de su carrera, ha confirmado cuándo comenzará el rodaje de King Conan y ha explicado por qué la película tiene sentido ahora, más de cuatro décadas después del estreno del filme original dirigido por John Milius.

"El año que viene haremos King Conan. Es una realidad y estoy entusiasmado", revela Schwarzenegger a TheArnoldFans sobre el rodaje de la película, que arrancará en 2027. "Durante los últimos diez años he estado diciendo que deberíamos hacer King Conan, conseguir que se escriba un gran guion, encontrar a alguien que entienda de verdad a Robert E. Howard y el arte de Frank Frazetta y continuar desde ahí", asegura el actor, aludiendo al creador de Conan y al ilustrador que definió parte de su imaginario visual.

"Quiero que John Milius, el director de Conan, el bárbaro, sea el productor, así que será realmente fantástico", añade Schwarzenegger, aunque por el momento no se ha anunciado oficialmente la implicación de Milius en King Conan. Lo que sí está confirmado es que el relevo en la dirección y el guion lo toma Christopher McQuarrie, responsable de las cuatro últimas entregas de Misión: Imposible.

SCHWARZENEGGER EXPLICA POR QUÉ KING CONAN SOLO PODÍA LLEGAR AHORA

Schwarzenegger, de 78 años, defiende que este es el momento adecuado para contar una historia centrada en un Conan envejecido, alejado ya de la plenitud física con la que apareció en sus primeras aventuras cinematográficas. "La película no habría funcionado después de hacer el primer Conan porque toda la idea de King Conan es que ya no está en la forma en la que estaba en su época de esplendor y la gente está intentando acabar con él", explica el intérprete, que también tiene previsto retomar otros papeles icónicos de su carrera como el de Dutch Schaefer en Predator y el de John Matrix en Comando.

"Es el rey y se vuelve un poco complaciente. Está cansado del trabajo y quiere seguir adelante", explica Schwarzenegger sobre King Conan antes de compararlo con uno de los grandes relatos crepusculares de Clint Eastwood. "Fijaos en la película Sin perdón. Será muy parecida a eso, pero con batallas extraordinarias", añade el actor sobre King Conan, de la que ya aseguró durante el Arnold Sports Festival que incluirá "todo tipo de locura, violencia, magia, criaturas y cosas por el estilo".

Por el momento, King Conan no cuenta con fecha de estreno anunciada ni con más nombres confirmados en su equipo más allá de Schwarzenegger y McQuarrie. La película supone el regreso a una franquicia que, tras sus dos primeras entregas en los 80 con el actor austríaco, Conan, el bárbaro y Conan, el destructor, estrenó en 2011 una nueva versión protagonizada por Jason Momoa.