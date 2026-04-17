Archivo - Top Gun 3 está oficialmente en marcha, con el regreso de Tom Cruise como Maverick - PARAMOUNT - Archivo

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Tras el rotundo éxito en cines de su anterior entrega, estrenada en 2022, Top Gun 3 ya está oficialmente en marcha y contará de nuevo con Tom Cruise como el legendario piloto Pete 'Maverick' Mitchell.

"Top Gun 3 está oficialmente en desarrollo con un guion en marcha, reuniendo a Tom Cruise y Jerry Bruckheimer", afirmó el codirector de Paramount Josh Greenstein en la CinemaCon, tal y como recoge The Hollywood Reporter. Aunque Cruise no estuvo presente durante el anuncio de la película, sí participó en la presentación con un vídeo grabado en la icónica torre de agua del estudio en Melrose Avenue, uno de los lugares más reconocibles de los históricos estudios de Paramount en Los Ángeles.

En el vídeo, dirigido por Jon M. Chu (Wicked), Cruise pone la voz en off mientras decenas de grandes estrellas ayudan a repasar algunos de los mayores éxitos del estudio a lo largo de los años. Las imágenes finalizan con la estrella de la también saga Misión Imposible sentado en lo alto de la torre de agua y diciendo: "El futuro pinta bastante bien desde aquí".

Hasta el momento, más allá del regreso de Cruise, se desconoce qué otras estrellas formarán parte del reparto de Top Gun 3. En 2025, Joseph Kosinski, el director de Maverick ya adelantó que tenían una idea para esta nueva entrega de la trepidante franquicia.

TOP GUN 3 SERÁ MÁS GRANDE QUE MAVERICK

"Creo que hemos dado con la manera de llevarla a cabo, no solo en cuanto a la magnitud de lo que estamos proponiendo, sino también en el núcleo mismo de la historia que queremos contar", aseveró en junio del pasado año a GQ Magazine UK.

"Estamos pensando en algo mucho más ambicioso... En esta cinta, Maverick enfrenta una crisis existencial profunda, que trasciende su propia persona", añadió. "Es un desafío trascendental que debe superar, y creo que, en comparación con lo que estamos proponiendo, hará que la película anterior de Maverick parezca pequeña", finalizó Kosinski.

David Ellison, actual dueño de Paramount y que también coprodujo y cofinanció a través de Skydance Top Gun: Maverick, la cual recaudó 1.500 millones de dólares en todo el mundo, ya dejó claro en un encuentro con la prensa celebrado a mediados de agosto de 2025 que esta tercera entrega era prioritaria para el estudio. También afirmó que seguirá trabajando con Cruise durante todo el tiempo que la estrella quiera seguir contando historias con él, recordando que ya han hecho juntos diez películas durante la etapa anterior de Ellison en Skydance Media.

Estrenada en 2022, Top Gun: Maverick fue la gran sorpresa del año en las salas. La cinta se convirtió en la segunda más taquillera del año, un hecho aún más destacable dado que la original se estrenó en 1986. Por otra parte, Cruise también protagonizará Digger, comedia que, dirigida por Alejandro González Iñárritu, el oscarizado director de Birdman y El renacido, llegará a los cines el 2 de octubre de 2026 y de la que los asistentes a la CinemaCon han podido ver en exclusiva un adelanto.

"Me ha llevado 40 años poder calzar las botas de Digger Rockwell", reveló Cruise al presentar el avance, tal y como recoge Variety. Según señalaba el medio, el intérprete encarna en la cinta a un magnate petrolero cuya empresa podría haber provocado un desastre ecológico susceptible de desencadenar además el conflicto nuclear.