La Odisea de Christopher Nolan, ¿la película para adultos más cara de la historia? - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque ya había habido rumores al respecto, ahora se ha confirmado que La Odisea de Christopher Nolan, que llegará a los cines el próximo 17 de julio, recibirá una calificación R (para mayores de 18 años). Y cabe decir que su colosal presupuesto la acerca a convertirse en la película solo para adultos más cara de la historia.

Si bien por el momento no está claro por qué la cinta se ha ganado esa calificación, hay que recordar que Nolan ya prometió en su paso por el programa de la CBS 60 Minutes que su versión del poema épico de Homero era la "más extrema posible". Teniendo en cuenta esto y que el material original incluye episodios violentos, como la estancia en la isla del caníbal Polifemo o la matanza final de los pretendientes e incluso de naturaleza sexual, no es de extrañar que la adaptación sea solo para adultos.

El último filme de Nolan para Universal Pictures fue precisamente Oppenheimer, que también recibió esa calificación y tuvo un gran éxito, amasando casi 1.000 millones de dólares en taquilla y alzándose con 7 premios de la Academia, entre ellos, el de mejor película.

¿CUÁNTO HA COSTADO LA ODISEA?

Según apunta Variety, La Odisea ha contado con un presupuesto de unos 250 millones de dólares. La única otra cinta de la filmografía de Nolan cuyo presupuesto se acerca a esta cifra es El caballero oscuro: La leyenda renace, que contaba con entre 250 y 300 millones de dólares.

Por otro lado, el mencionado presupuesto coloca también al filme como uno de los más caros en cuanto a películas solo para adultos se refiere, superando el presupuesto de títulos como Joker: Folie Deux (que costó casi 200 millones de dólares), Gladiator 2 (cuyo presupuesto se acercaría al de La Odisea, rondando los 250 millones) o Deadpool y Lobezno. Aunque en el caso de la película de Marvel no está del todo claro, ya que mientras que algunas fuentes como The Numbers sitúan su presupuesto en los 200 millones de dólares, otras como Box Office Mojo, lo hacen en los 537 millones.