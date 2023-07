Todos los looks de Margot Robbie inspirados en Barbie

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Aún no ha llegado a los cines, pero Barbie de Greta Gerwig ya es una de las películas del año. Desde las primeras imágenes en el set de Margot Robbie y Ryan Gosling patinando hasta la impresionante campaña de marketing, todo lo que se sabe sobre el filme está generando mucho interés y hace pensar que la cinta tendrá un buen desempeño en taquilla, incluso compitiendo directamente con Oppenheimer.

Será el 20 de julio cuando el largometraje se estrene y en las últimas semanas Robbie ha llevado a cabo una extensa gira de prensa. En estas apariciones públicas el equipo de la película parece no haber dejado ningún detalle al azar, ya que todos sus looks en la alfombra roja están inspirados en los de la icónica muñeca de Mattel.

BARBIE PINK AND FABULOUS (2015)

Margot is wearing custom valentino not only based on the Barbie Pink & Fabulous Collection doll from 2015 the design is also based on this look worn by Karen Mulder during the ss 1993 fashion show pic.twitter.com/sWmEIXisNr — lazy smart girl (@itneversleepss) June 25, 2023

El pasado 25 de junio Robbie acudió a un evento de prensa en Los Ángeles y llevó este vestido de lunares, muy parecido al de la Barbie Pink & Fabulous. Era un vestido de Valentino que a su vez estaba inspirado en otro diseño que la firma lanzó en los 90. Cabe destacar que la artista trabaja con el estilista Andrew Mukamal.

BARBIE ORIGINAL (1959)

Margot channeled Barbie again in a custom Herve Leger dress inspired by the swimsuit worn by the original 1959 Barbie doll.



Cannot wait to see what this queen does for the premiere. #Barbie pic.twitter.com/HpsB0qH53x — Barbie Movie (Future Oscar Winner) - FAN ACCOUNT (@TheBarbieMovie) June 29, 2023

La primera Barbie que salió al mercado llevaba un bañador blanco y negro. La actriz lució un vestido similar, obra de Hervé Léger, durante un compromiso en Sídney (Australia).

BARBIE DAY TO NIGHT (1985)

Continuously updating this thread with Margot Robbie’s press tour outfits, designed after real Barbies (styled by genius Andrew Mukamal)



Day to Night Barbie pic.twitter.com/Ad1Kxou8pg — Ana Breton (@missbreton) July 4, 2023

La Barbie Day To Night incluía dos estilismos para la muñeca: uno de trabajo y otro de fiesta. Robbie hizo un cambio de vestuario para presentar el filme en Corea del Sur, ya que llevó un traje y un vestido.

BARBIE SPARKLING (1964)

💗 'Sparkling Pink' Barbie



Margot Robbie gave “Sparkling Pink” Barbie’s outfit a modern twist and donned this bejeweled pink blazer, crop top and miniskirt. https://t.co/L4PRJZF7A8



📸: Mattel, Getty Images pic.twitter.com/QnESVN4Wgy — TODAY (@TODAYshow) July 10, 2023

La Barbie Sparkling, que salió al mercado en los 60, llevaba un traje de chaqueta y falda con brillantes. Para una rueda de prensa en Seúl, la intérprete australiana recreó este atuendo de la mano de Moschino.

BARBIE EARRING MAGIC (1992)

margot robbie as the earring magic barbie from 1992 at the mexico premiere of barbie pic.twitter.com/GUGqIy9cRj — ❦ (@saintdoII) July 7, 2023

La presentación de la película también ha llevado a Robbie a México. En la alfombra rosa posó la actriz con este vestido rosa de Balmain y unos enormes pendientes inspirados en la Barbie Earring Magic.

BARBIE TOTALLY HAIR

Margot Robbie as the ‘Totally Hair Barbie’ for #Barbie press in Mexico. pic.twitter.com/vNJOmx27AA — Film Updates (@FilmUpdates) July 7, 2023

Mattel también lanzó una Barbie que, más allá de su ropa, su sello de identidad era su larga melena ondulada. En el photocall de la cinta en México, la protagonista lució un vestido similar de Pucci y un peinado inspirado en la muñeca.

BARBIE SOLO IN THE SPOTLIGHT (1960)

Margot Robbie as Barbie ‘Solo in the Spotlight’ for the #Barbie premiere. pic.twitter.com/NR6zhAP01M — Film Updates (@FilmUpdates) July 10, 2023

Aunque podría parecer un look que cualquier otra actriz llevaría en la alfombra roja, este vestido negro de Schiaparelli que Robbie lució en la premiere en Los Ángeles también está inspirado en Barbie. Concretamente, es una copia del que lució la versión Solo in the Spotlight de los 60.

BARBIE ENCHANTED EVENING (1960)

Margot Robbie as the ‘Enchanted Evening’ Barbie for the #Barbie London premiere. pic.twitter.com/A6uoMhBwvr — Film Updates (@FilmUpdates) July 12, 2023

Vivienne Westwood firma este vestido rosa que Robbie escogió para la premiere en Londres. Es una copia de una de las muñecas Barbie que Mattel puso a la venta en los 60.