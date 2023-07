Barbie contará con una canción de Billie Eilish en su banda sonora

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Billie Eilish ganó en 2022 el Oscar a mejor canción original por No Time To Die, tema central de Sin tiempo para morir, la última entrega de la saga protagonizada por Daniel Craig. La artista volverá a participar en una banda sonora, ya que una de sus pistas estará en Barbie de Greta Gerwig.

Eilish dio la noticia a través de Instagram, desvelando que la canción se titula What Was I Made For? y saldrá a la luz el 13 de julio.

"Hemos hecho esta canción para Barbie y significa mucho para mí. Esta película va a cambiar nuestras vidas y con suerte, la canción también. Preparaos para llorar", apuntó la estrella. What Was I Made For? es el segundo tema que lanza Eilish en 2023. Anteriormente la vocalista publicó una versión de Hotline Bling de Drake.

What Was I Made For? es una canción de Eilish en colaboración con su hermano, Finneas O'Connell. La banda sonora de Barbie también contará con artistas como Lizzo, Fifty Fifty, Kali, Gayle, Khalid, Haim y Ava Max. Ya han salido a la luz dos de los temas del filme: Dance the Night de Dua Lipa y Barbie World de AQUA, Nicki Minaj y Ice Spice.

"Vivir en Barbie Land es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken", reza la sinopsis oficial de Barbie. Margot Robbie y Ryan Gosling encabezan un reparato que cuenta también con America Ferrera, Emma Mackey, Simu Liu, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Dua Lipa, Hari Nef, Will Ferrell, Kingsley Ben-Adir, Ana Cruz Kayne, Alexandra Shipp, Scott Evans, Nicola Coughlan, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney y Ritu Arya, entre otros, conforman el elenco del largometraje. Además de dirigir, Gerwig ha escrito el guion en colaboración con Noah Baumbach.