Tom Cruise revela si verá antes Oppenheimer o Barbie

El fin de semana del 20 de julio será muy especial para los cinéfilos, ya que se estrenan dos de las películas más esperadas del año: Oppenheimer de Christopher Nolan y Barbie de Greta Gerwig. Una semana antes llegará a las salas Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 y su protagonista, Tom Cruise, ha revelado cuál de sus dos competidoras verá antes.

Cruise ha concedido una entrevista a The Sydney Morning Herald en la que ha hablado sobre ambas cintas. "Quiero ver tanto Barbie como Oppenheimer. Las veré el fin de semana de estreno. Primero veré Oppenheimer el viernes y luego, Barbie el sábado", declaró. "Crecí viendo películas en la gran pantalla. Me gusta esa experiencia; es inmersiva, y tener eso como comunidad e industria es importante. Sigo yendo al cine", agregó.

El intérprete verá Oppenheimer primero pese a que el filme de Nolan podría poner en peligro la taquilla de Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1. Recientemente se reveló que Oppenheimer acaparará todas las salas IMAX en Norteamérica durante tres semanas a partir de su estreno, dejando fuera de la programación a Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1. Puck News reveló que Cruise estaba "bastante enfadado" con esta decisión, hasta el punto de que se quejó a los ejecutivos de Paramount.

Las anteriores entregas de Misión Imposible han sobrepasado los 800 millones de dólares en taquilla, y se espera que la séptima entrega sobrepase los 1.000 millones, incluso aunque haya quedado fuera de las salas IMAX.

Parece que, lejos de preocuparle la competencia, Cruise está empeñado en que la gente vaya a las salas, aunque eso suponga hacer publicidad de otras cintas. "Este verano está lleno de películas para ver en los cines. Felicitaciones, Harrison Ford, por los 40 años de Indiana Jones y por crear uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine. Nos has dado incontables horas de alegría. Me encantan las sesiones dobles, y no puede haber nada más explosivo (o más rosa) que una con Oppenheimer y Barbie", tuiteó el pasado 28 de junio.

This summer is full of amazing movies to see in theaters.



Congratulations, Harrison Ford, on 40 years of Indy and one of the most iconic characters in history.



I love a double feature, and it doesn't get more explosive (or more pink) than one with Oppenheimer and Barbie. pic.twitter.com/udWHHj4fAe