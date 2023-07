Primeras reacciones de Barbie: La "película del año" con Margot Robbie y Ryan Gosling "de Oscar"

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Barbie se ha convertido en una de las películas más esperadas no solo del verano, sino de todo el año. El filme de Greta Gerwig sobre la famosa muñeca de Mattel cuenta con un estelar reparto liderado por Margot Robbie y Ryan Gosling. Además, desde Warner Bros. han incidido con fuerza en la campaña de promoción para hacer del estreno todo un fenómeno mundial.

Y es que la película llega a los cines el próximo 20 de julio, una fecha muy particular porque coincide con otra gran producción, Oppenheimer de Christopher Nolan. Ambas películas lucharán por hacerse con el número 1 en taquilla. Y, tras las primeras reacciones a Barbie, parece claro que la cinta sí es una digna candidata para la batalla contra el padre de la bomba atómica. Al menos así lo sugieren quienes ya la han visto.

"Barbie me ha pillado por sorpresa, y lo digo en el mejor de los sentidos. Es divertida, rimbombante y muy inteligente. Greta Gerwig ha apuntado alto y ha conseguido un home run. ¡La actuación de Margot Robbie es genial y Ryan Gosling y Simu Liu son puro entretenimiento! ¡Todo el reparto está brillante!", comenta Joseph Deckelmeier, de ScreenRant.

"No puedo irme oficialmente de Twitter antes de deciros que Barbie es actualmente mi película favorita del año. Greta Gerwig de alguna manera superó mis expectativas. Aborda los aspectos positivos y negativos de Barbie de forma hermosa. ¡Denle a Ryan Gosling una nominación al Oscar, lo digo en serio!", demanda por su parte Jamie Jirak, de ComicBook. "Barbie es un triunfo. Un guion perfecto respaldado por grandes actuaciones, particularmente de Ryan Gosling, convierte lo que podría ser una simple comedia de estudio en un agudo comentario sobre nuestra sociedad que hace que sus matices sean especialmente detectables para aquellos que no se toman las cosas al pie de la letra. Greta Gerwig ha hecho 3 de 3", asegura @EzeBaum.

"Barbie es un triunfo cinematográfico. Gerwig alcanza su nivel más alto, ha creado una película que no solo es bonita de ver, sino conmovedora, inteligente e hilarante. Margot Robbie ofrece una actuación entrañable y memorable, aunque es Gosling quien se roba todas las escenas en las que aparece", indica @JStepback. "Barbie está completamente a la altura de las expectativas! Un rico tapiz camp, con imágenes seductoras y sinceridad emocional. Ofrece un gran comentario social sobre que la vida cotidiana de una mujer es un campo de batalla de géneros. Gosling como Ken está sublime y es instantáneamente ICÓNICO. A Gerwig nos ENCOMENDAMOS", expone @DennisDuganFan.

"¡He visto Barbie! La artesanía es increíble. En particular, el diseño de vestuario y producción incluye un trabajo de mucho nivel que contribuye en gran medida a crear la sensación de que realmente son Barbies, sus casas de ensueño y sus mundos cobran vida. En cuanto a la historia, ahí es donde tengo sentimientos más encontrados. Creo que la película acompaña especialmente bien a la Barbie de Margot Robbie y su viaje, pero hay otros personajes que experimentan arcos importantes que necesitaban más tiempo en pantalla para profundizar y explorar al máximo", explica Perri Nemiroff, de Collider.

"Barbie es ingeniosa, sincera y francamente divertida a ratos. Ryan Gosling es un roba-escenas que genera la mayor parte de las risas, mientras que la sincera actuación de Margot Robbie te tocará el corazón. Si bien disfruté la mayor parte de la película, el guion está un poco inflado a veces", coincide con esa pequeña crítica negativa Sharronda Williams.

"CRÍTICA de Barbie: ¡Conmovedora e hilarante! La actuación de Margot Robbie es la joya de la corona de su carrera (Oscars allá vamos). Es súper divertida, entrañable y mágica, con un tercer acto que te dejará de piedra. ¡Esta no es solo una comedia más, es la MEJOR película de Greta Gerwig! Un final apropiado que establece lo que vendrá", sugiere @theatomreview.

"Muchos de nosotros nos esforzamos por ser 'perfectos' como Barbie, pero la película mostrará que no siempre tienes que ser tan perfecto, porque incluso en un 'mundo perfecto', todavía tenemos fallas y eso está bien. Es para adolescentes y adultos que crecieron con la franquicia", confirma @iamtycole. "Barbie es la perfección. Greta Gerwig ofrece un comentario con muchos matices sobre lo que significa ser una mujer en un juego divertido, caprichoso, maravilloso y entretenido. Todo el elenco brilla, especialmente Margot Robbie y Ryan Gosling en papeles para los que claramente nacieron", celebra Katcy Stephan, de Variety.

"¡He visto Barbie y Greta Gerwig ha tocado en mis sentimientos, como también lo hacen el diseño de producción, vestuario, peinado y maquillaje! ¡Me han encantado los números de baile liderados por Simu Liu! Es una exagerada diversión con un toque feminista", dice Carla Renata.