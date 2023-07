Mattel dice que Barbie "no es una película feminista" y Margot Robbie le contesta

Mattel dice que Barbie "no es una película feminista" y Margot Robbie responde

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Barbie, la película de Greta Gerwig, llegará a los cines el 20 de julio. El filme protagonizado por Margot Robbie ofrecerá una visión nunca antes vista sobre la icónica muñeca, que se verá obligada a salir y enfrentarse al mundo real a raíz de una crisis existencial. Mattel se ha apresurado a desmentir cualquier tinte político en el largometraje... algo a lo que Robbie no ha dudado en contestar.

Eliana Dockterman, de la revista Time, entrevistó a Robbie Brenner, director y productor ejecutivo de Mattel Films, quien aseguró que Barbie "no es una película feminista". Aparentemente, el artículo recalca que otros ejecutivos de la compañía comparten opinión con Brenner, no así el equipo de la película.

"Fue un contraste sorprendente con mi propia visión de la película y las conversaciones con muchos de los actores, quienes usaron ese término espontáneamente para describir el guion", escribe Dockterman.

Las declaraciones de Robbie Brenner llegaron a oídos de Margot Robbie, que, según Time, "arqueó la ceja" al oír esto y contestó con un punzante "¿Quién ha dicho eso?". "No es que lo sea o no lo sea. Es una película. Es una película que tiene mucho contenido. Estamos en el terreno de la comedia. Esto no es un artículo de alabanza de Barbie", agregó la actriz.

La película tiene lugar en Barbie Land, una sociedad perfecta donde cada Barbie tiene una profesión relevante. Todos los problemas han sido resueltos y las Barbie conviven con los Ken, interpretados por Ryan Gosling y Simu Liu, entre otros actores. Sin embargo, el personaje de Robbie comienza a plantearse cuestiones profundas como la mortalidad y para resolver sus dudas, se embarca en un viaje al mundo real acompañada de Ken.

Greta Gerwig dirige el filme, además de haber escrito el guion junto a Noah Baumbach. Emma Mackey, Kate McKinnon, Issa Rae, Nicola Coughlan, Hari Nef, Kingsley Ben-Adir, Michael Cera, Emerald Fennell, Dua Lipa, America Ferrera y Will Ferrell, entre otros, completan el elenco.