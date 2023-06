La mansión de Barbie Malibú existe y se puede alquilar gratis en Airbnb

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

La colorida, coqueta y lujosa mansión de Barbie en Malibú... es real y se puede alquilar a través de Airbnb. Coincidiendo con el estreno de Barbie, que llegará a los cines el próximo 20 de julio, la plataforma ha puesto en marcha un sorteo a través del que dos afortunados podrán pasar una noche en la primorosa morada. Con Ken como casero, los afortunados huéspedes podrán bailar en sobre los neones de su pista de baile, montar a caballo o tirarse por el tobogán que conecta con la gran piscina.

El alojamiento de ensueño, que ya pudo alquilarse en 2019 con motivo del 60 aniversario de la legendaria muñeca de Mattel, volverá a estar disponible para su reserva el próximo 17 de julio en la plataforma de la compañía. Los seleccionados tendrán la suerte de hospedarse en la mansión, totalmente renovada, durante los días 21 y 22 de manera totalmente gratuita.

