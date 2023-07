Primera imagen del Ken de John Cena en Barbie

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Protagonizada por Margot Robbie, Barbie verá la luz en cines el próximo 20 de julio. Y unas nuevas imágenes de la película dirigida por Greta Gerwig han puesto al descubierto que el misterioso papel que desempeñará en ella John Cena será el de un Ken tritón.

Ken siempre ha sido el fiel e inseparable compañero de aventuras de Barbie. Ryan Gosling y Simu Liu serán los encargados de poner rostro a dos versiones muy diferentes del personaje en la cinta. Sin embargo, las suyas no serán las únicas que se dejarán ver en la película.

Un nuevo vídeo de detrás de las cámaras, que ha sido publicado por EW en su canal de Youtube, ha revelado que el actor y ex estrella de la lucha libre John Cena encarnará en Barbie a una versión de Ken muy diferente del resto de sus contrapartidas.

Y es que en el la película de Gerwig la variante a la que interpretará Cena es la conocida como Atlántida: Under Sea King Ken, uno de los muñecos producidos por Mattel que se convirtió en uno de los más populares de Barbie.

John Cena shared some insights on the 'Barbie' movie in a behind-the-scenes featurette that offers the very first look at his Mermaid Ken. https://t.co/rVS4rxyJK3