Todas las series y películas de Mortal Kombat, ordenadas de peor a mejor

Llega a los cines Mortal Kombat, la nueva e hiperviolenta adaptación del popular videojuego de lucha está dirigida por Simon Quoid y ofrece a los fans lo que siempre han querido: sangrientos combates a muerte y brutales 'fatalities'. Pero esta no es ni de lejos la primera vez que los luchadores de Mortal Kombat dan el salto de la consola a la pantalla.

En total ha habido nueve adaptaciones hasta la fecha, contando con esta última versión de 2021, tanto en formato serie como en película, en imagen real y en animación. La película original de Mortal Kombat, estrenada en 1995, es considerada por muchos una película de culto, además de una de las mejores adaptaciones de videojuegos que se han realizado.

Han tenido que pasar más de 25 años -y gracias a éxitos como Deadpool o la saga John Wick, que han 'normalizado' la violencia explícita en el cine- para que Scorpion, Sub-Zero, Rayden, Liu Kang y otros muchos personajes de Mortal Kombat vuelvan a las salas de cine.

Por eso hoy, en CulturaOcio.com, repasamos todas las series y películas de la franquicia de videojuegos, de peor a mejor.

LA PEOR - MORTAL KOMBAT: ANIQUILACIÓN

Tras el relativo éxito de la primera película de Mortal Kombat, sus creadores quisieron repetir el éxito con ésta secuela estrenada en 1997. Por desgracia, olvidaron el espíritu de la franquicia, el torneo y trasladaron a los esbirros de Shang Tsung directamente a la Tierra, con nefastos resultados en una película completamente olvidable.

MORTAL KOMBAT: CONQUEST

Serie de 22 episodios -que en España se comercializó como seis secuelas de bajo presupuesto- que narra las aventuras del primer Kung Lao, el antepasado de Liu Kang y Kung Lao, mientras se prepara para el nuevo Mortal Kombat. Fue el proyecto que terminó de hundir la franquicia en los cines, tras el fracaso de Aniquilación, hasta ahora.

MORTAL KOMBAT: EL VIAJE HA COMENZADO

Película de animación estrenada en 1995, secundando el éxito de la adaptación dirigida por Paul W.S. Anderson, que mezcla imágenes en 2D y 3D para contar el viaje de Sonya Blade, Liu Kang y Johnny Cage hasta el milenario templo de Shang Tsung antes de que comience el Mortal Kombat.

MORTAL KOMBAT: LOS DEFENSORES DE LA TIERRA

Miniserie de animación de 13 episodios que pretendía ser la secuela de la película original de 1995, antes del estreno de Aniquilación. En ella se narra qué hacen los guerreros de la Tierra, Liu Kang Sonya, Jax y compañía, tras vencer en Mortal Kombat. Animación clásica de los 90 siguiendo la línea de otras series como X-Men, Spider-Man o Batman, la serie animada.

MORTAL KOMBAT: REBIRTH

Cortometraje dirigido por Kevin Tancharoen y protagonizado por Michael Jay White como Jax, es una reinvención de Mortal Kombat desde un punto de vista realista, más cerca del thriller que de las películas de acción. Estrenado en 2010, fue un éxito rotundo entre los seguidores de la saga, y no hay duda de que su estética ha inspirado a Simon McQuoid para su versión.

MORTAL KOMBAT (1995)

Ahora sí, la película original que dio comienzo a todas las malas adaptaciones. Mortal Kombat destacó en 1995 por presentar al gran público a los icónicos luchadores del videojuego. Destaca su estética y ambientación, sin abusar de los efectos digitales, y es un honesto acercamiento a la franquicia para los que nunca han jugado. Por desgracia, se echan en falta los Fatality y otras brutalidades, que es uno de los puntos fuertes de la versión de 2021.

MORTAL KOMBAT: LEGACY

Tal fue el éxito del cortometraje Rebirth que Warner encargó una serie, de dos temporadas y 19 episodios, para estrenarla online. Aunque desconocida por muchos fans, era hasta ahora la mejor adaptación en imagen real de Mortal Kombat, gracias en gran parte a su estética oscura y adulta. En ella se explora la historia de los luchadores, incluyendo la eterna rivalidad entre Scorpion y Sub-Zero.

MORTAL KOMBAT LEGENDS: LA VENGANZA DE SCORPION

Película de animación de 2020 que, esta vez sí, se atreve con la violencia característica de la franquicia. Cogiendo como trama principal la venganza de Scorpion contra Sub-Zero, presenta un nuevo torneo de Mortal Kombat donde hay mucho más en juego que solo el destino de la Tierra.

LA MEJOR - MORTAL KOMBAT (2021)

Por supuesto, la nueva versión de Mortal Kombat no sólo es la mejor, sino que no tiene comparación con ninguna. Además de reinventar la mitología clásica de los videojuegos para la actualidad, el filme no escatima a la hora de reventar cabezas, destripar adversarios y, sobre todo, presentar impresionantes secuencias de pelea llevadas a cabo por artistas marciales profesionales. No es perfecta, pero es la mejor.