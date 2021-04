¿Hay escena post-créditos en Mortal Kombat?

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Mortal Kombat regresa a los cines. El torneo más sangriento y despiadado de la historia de los videojuegos regresa en una versión modernizada y oscura en la que por supuesto no faltan las buenas dosis de cruda violencia y muertes que caracteriza a la franquicia. El destino de la Tierra está en juego, y sólo un puñado de luchadores poco preparados pueden defenderla. ¿Hay escena post-créditos en la película?

Ya desde los tráileres, Mortal Kombat daba la impresión de ser el comienzo de algo más grande. Por eso, al tratarse de lo que parece, siempre que el público responda, el inicio de una saga, no son pocos los fans que se preguntan si, tras el final de la película, hay una secuencia extra a modo de aperitivo, que adelante lo que está por llegar.

Una herramienta, la de la escena post-créditos, que han popularizado las películas de superhéroes, especialmente las de Marvel, pero que ya utilizan filmes de otros muchos géneros (como las sagas Fast and Furious, The Conjuring o Toy Story) e incluso algunas series de televisión como Westworld o The Mandalorian, la ficción de Star Wars.

Pero en este caso, lo cierto es que los espectadores más impacientes pueden abandonar sus butacas cuando comiencen los títulos de crédito, ya que la nueva película de Mortal Kombat no cuenta con una secuencia extra.

Pero la ausencia de esta escena adicional no significa que el final de la película no deje la puerta abierta para una más que posible secuela, como bien sabrán aquellos que ya hayan visto el filme dirigido por el debutante Simon McQuoid y producido por James Wan (The Conjuring, Aquaman).