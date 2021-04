Los 10 'Fatality' más brutales de Mortal Kombat

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Desmembramientos, decapitaciones, canibalismo, explosiones... todo tipo de sangrientas atrocidades tienen cabida en la saga Mortal Kombat. Una franquicia creada en los videojuegos y que vuelve al cine con una nueva película que promete respetar el hiper-violento espíritu de la franquicia y recrear, sin censura, sus ya míticos 'Fatality'.

La saga de videojuegos Mortal Kombat, lanzada en 1991, se ha caracterizado tanto por su longevidad -11 juegos principales, un total de 26 en las diferentes consolas- como por su amplio catálogo de luchadores, pero sobre todo por su extrema y, muchas veces, caricaturesca violencia. El mayor exponente de ello son los 'Fatality', presentes desde el primer juego, que con los años han ido aumentando en bestialidad y sadismo.

Y la nueva adaptación de Mortal Kombat promete dar buena cuenta de estos movimientos especiales, mostrando por primera vez a los fans cómo son los Fatality en imagen real. Pero antes de que eso ocurra, merece la pena rememorar los movimientos más sangrientos y viscerales de la franquicia consolera.

Estos son los 10 Fatality más bestiales de los videojuegos de Mortal Kombat... "Finish Him!"

SUB-ZERO TE ARRANCA LA CABEZA - VARIOS JUEGOS

Uno de los movimientos más reconocibles de Sub-Zero es ese Fatality, presente desde el primer videojuego, en el que primero congela a su víctima y luego, de un solo puñetazo, le arranca la cabeza y la espina dorsal.

DESMEMBRADO POR KUNG LAO -MORTAL KOMBAT 10

En tan sólo unos segundos, y utilizando su icónico sombrero con cuchilla, Kung Lao corta en pedazos a su rival terminando por la decapitación, antes de que esta caiga encima de los restos sanguinolentos de su oponente.

DESPEDAZADO POR LIU KANG - MORTAL KOMBAT 11

Sin duda el Fatality icónico de Liu Kang es sacar a un dragón que devora a sus oponentes. Pero en Mortal Kombat 11 van más allá incluyendo movimientos en los que el luchador despedaza a sus oponentes gracias a sus poderes de juego, en ocasiones no dejando ni los restos.

CALCINADO POR SCORPION -VARIOS JUEGOS

Otro movimiento presente desde el primer videojuego. Scorpion utiliza sus poderes infernales para calcinar a su enemigo, del que sólo quedan sus huesos. En el juego original, este Fatality es además la primera vez que se muestra el rostro, o más bien el cráneo, del personaje.

APUÑALADO CON TUS COSTILLAS POR DAIRU - MK: DECEPTION

Dairu no ha vuelto a aparecer en ningún videojuego de Mortal Kombat desde Deception, pero eso no quita para que los jugadores aún no recuerden como, de un solo movimiento certero, arrancaba las costillas de su rival y se las clavaba en las cuencas oculares. Magistralmente sádico

PARTIDO POR LA MITAD POR DOS NOOB SAIBOT - MORTAL KOMBAT 9

Noob Saibot, como otros luchadores, tiene la habilidad de invocar una copia exacta de él, que en Mortal Kombat 9 utilizaba partir por la mitad desde la ingle a su rival, esparciendo sus vísceras y su sangre por todo el ring.

BARAKA SE COME TU CEREBRO -MORTAL KOMBAT 11

Baraka es uno de los luchadores más bestiales de todo Mortal Kombat, y en el último videojuego hace alarde de ello primero arrancando la cara de su oponente, luego la mitad del cráneo y por último devorando su cerebro con sus letales mandíbulas. Porque, como suele decirse, si te metes con un demonio, desatarás el Infierno.

JOHNNY CAGE REPITE LA TOMA - MORTAL KOMBAT 11

No contento con arrancarte la mandíbula de un puñetazo, Cage decide repetir la escena una y otra vez hasta que consigue decapitar a su oponente y quedarse con la cabeza en la mano. Entre sus muchos Fatality también se encuentra el apuñalamiento con un Oscar, utilizar la parte superior de su rival como marioneta y por supuesto sus icónicas patadas en los genitales.

EL APETITO VORAZ DE MILEENA -VARIOS JUEGOS

Mileena fue presentada en Mortal Kombat 2, y desde entonces su insaciable hambre ha ido evolucionando con cada juego. Desde que se comía a sus enemigos y escupía sus huesos a auténticos actos de canibalismo, la guerrera del inframundo no ha dejado de devorar a sus rivales de formas cada vez más explícitas.

LOS INVITADOS ESPECIALES - VARIOS JUEGOS

Otra tendencia de los videojuegos de Mortal Kombat ha sido añadir luchadores invitados en cada nueva entrega, como son Robocop, Terminator, Kratos, Rambo, Freddy Krueger o Predator. Por supuesto, cada uno tiene sus propios Fatality, que combinan sus habilidades especiales con la brutalidad a la que acostumbra la franquicia.

BONUS: CREA TU PROPIO FATALITY

El videojuego Mortal Kombat: Armaggedon incluyó una variante en la que los jugadores podían crear su propio Fatality al final de cada combate, en las que se permitían decapitaciones, desmembramientos e incluso castraciones. El sadismo llevado al extremo.