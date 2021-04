Primeras críticas de Mortal Kombat: "Divertida" adaptación cargada de violencia disfrutable y "fan service para jugones"

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

La historia de las adaptaciones al cine de videojuegos está llena de grandes fracasos y decepciones. Y aunque tiene muchos destractores, la película original de Mortal Kombat, lanzada en 1995, es considerada por muchos una de las más fieles y conseguidas adaptaciones de la consola a la ptanalla. Y parece que la nueva versión de Simon McQuoid va camino incluso de mejorarla ya que las primeras reacciones han aparecido en las redes, y son de lo más prometedoras.

Parece que los seguidores de la franquicia verán recompensada su espera, porque las primeras críticas y opiniones de los medios especializados confirman lo que ya adelantaban los tráileres: el nuevo Mortal Kombat es un festín de violencia, sangre y vísceras, pero también es un gran espectáculo de diversión y entretenimiento.

Las diferentes reseñas coinciden en que es una adaptación fiel de los videojuegos -cosa que no es fácil dada su brutalidad- y destacan que, aunque la historia no es profunda ni trascendental, las coreografías y las secuencias de lucha son un prodigio de acrobacias y movimientos de combate. También destacan la buena recreación de los personajes en la gran pantalla, respetando la mitología de los juegos.

"Si eres fan de Mortal Kombat, te divertirás mucho, ya que llenarás los vacíos con tu conocimiento preexistente de los juegos y simplemente te deleitarás con la violencia", escribieron en IGN Middle East. "Para el espectador promedio hay poco de qué preocuparse. En eso se resume Mortal Kombat 2021: una adaptación sólida llena de 'fan service'' para los jugadores (atentos a la secuela) y una película de acción decente para todos los demás".

Kervyn Cloete, de Critical Hit agrega lo siguiente: "Por cada paso hacia atrás que da, Mortal Kombat vuelve con una bicicleta voladora y se abre camino. Hasta el punto que salí del cine no sólo entretenido, sino entusiasmado con el siguiente capítulo, insinuado en los momentos finales. Con sólo 50 millones de dólares de presupuesto, la película no necesitará hacer mucha caja para garantizar una secuela, así que esperemos que 2021 no sea un Fatality para esta franquicia".

"Mortal Kombat lleva el mundo de los videojuegos a la gran pantalla con mucha atención y detalles", dicen los críticos de Geek Culture. "La caracterización y representación de los luchadores es lo suficientemente cercana a sus contrapartes de los juegos, con atuendos y estilos de lucha casi idénticos a los de la franquicia. Las imágenes, los efectos de sonido, la sangre y la acción son exactamente lo que los fanáticos han estado buscando desde la película original de 1995 y mucho más", aseguran.

En general críticas muy positivas entre los medios que ya han disfrutado de Mortal Kombat. Aunque no todo son halagos, ya que otros medios como Fortress señalan que el filme tiene "problemas de ritmo y desarrollo de personajes, además de una edición extraña. Y, aun así, todo el conjunto "sigue dando patadas y sale victorioso. A veces sólo necesitas ver una película en la que alguien congela la sangre de otro y le apuñala", sentencian.

Mortal Kombat llega a los cines españoles este viernes 16 de abril.