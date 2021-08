Todas las películas y series de DC hasta 2023... y más allá

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Liga de la Justicia de Zack Snyder logró que todo el mundo volviera a hablar del Universo DC que ahora vuelve a estar en el foco con la llegada de El Escuadrón Suicida de James Gunn. Pese al intento, relativamente fallido, de crear un universo cinematográfico interconectado al estilo Marvel, el DCEU tiene un buen puñado de proyectos anunciados para los próximos años tanto en cine como en televisión, que se alejan del cancelado SnyderVerse.

Aunque algunos de los proyectos anunciados han sido recientemente cancelados -como el spin-off de Aquaman La Fosa (The Trench) que iba a dirigir James Wan, o la película de New Gods basada en los personajes de Jack Kirby- el DCEU sigue teniendo muchas cintas interesantes en el futuro, como son The Batman con Robert Pattinson, The Flash dirigida por Andy Muschietti o la película de Black Adam con Dwayne Johnson.

Otros muchos como Aquaman 2 y Shazam 2 siguen adelante, a los que se suman algunas nuevas confirmaciones como la película de Zatanna. Pero para tristeza de muchos fans, ninguno de los próximos proyectos del DCEU está vinculado con las múltiples tramas que el final del Snyder's Cut dejó abiertas.

La próxima entrega del DCEU será el reboot de El Escuadrón Suicida que dirige James Gunn, y cuyo primer adelanto ha causado furor entre los fans. Éstas son todas las películas del Universo DC hasta 2022, y más allá.

EL ESCUADRÓN SUCIDA (YA EN CINES)

El grupo de villanos convertidos a la fuerza en héroes regresa con una nueva misión que tendrán que cumplir si quieren rebajar su condena. Algunos de los protagonistas de la primera entrega, como Harley Quinn, Capitán Bumerang o Rick Flagg regresan en este reboot del director de Guardianes de la Galaxia, que también contará con muchos nuevos personajes como King Shark, Pacemaker, Bloodsport, Weasel o Blackguard, entre otros.

PEACEMAKER (SIN FECHA DE ESTRENO)

Y poco después llegará a HBO Max la serie en solitario de Peacemaker, el personaje interpretado por John Cena que el propio actor ha descrito como "un Capitán América idiota". También creada -y dirigida parcialmente- por James Gunn, el cineasta se ha referido al villano como "el tipo que cree en la paz a cualquier precio, sin importar cuántas personas necesite matar en el camino".

THE BATMAN (4 DE MARZO DE 2022)

Ya en 2022, y tras sufrir varios retrasos, llegará a los cines The Batman con Robert Pattinson como protagonista. Dirigida por Matt Reeves, a trama se centrará en los primeros años de Bruce Wayne como el Caballero Oscuro y contará con grandes villanos como El Pingüino, Enigma o Catwoman.

GOTHAM P.D. (SIN FECHA DE ESTRENO)

Precuela de The Batman, la serie Gotham P.D. de HBO Max explorará la corrupción dentro del cuerpo policial de la ciudad y las implicaciones de la primera aparición del Caballero Oscuro para los agentes y el sistema. "La idea es que volvamos al año uno y el año uno es el comienzo", ha dicho Reeves, que producirá la ficción. "Es la primera aparición de Batman lo que perturba la ciudad".

BLACK ADAM (29 DE JULIO DE 2022)

Dwayne Johnson interpreta al archienemigo de Shazam, Black Adam, en su película presentación dentro del DCEU. Dirigida por Jaume Collet-Serra la historia explorará los orígenes del villano -hace más de 5.000 años, cuando era esclavo en Kahndaq- hasta la actualidad, donde se enfrentará a Sociedad de la Justicia de América formada por: Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo) Cyclone (Quintessa Swindell) y Dr. Fate (Pierce Brosman).

THE FLASH (4 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Tras su regreso en Liga de la Justicia Snyder's Cut, Ezra Miller vuelve a ponerse el traje de The Flash para su película en solitario, que dirige Andy Muschietti. Basada en el cómic Flashpoint Paradox, el filme contará con, al menos, dos versiones distintas de Batman: la de Ben Affleck del SnyderVerse y la de Michael Keaton de las películas de Tim Burton.

AQUAMAN 2 (16 DE DICIEMBRE DE 2022)

James Wan retoma la historia del Aquaman de Jason Momoa en esta secuela cuya trama por el momento es un misterio, y que viene marcada por la criticada decisión de Warner Bros. de mantener a Amber Heard en el papel de Mera, pese a sus disputas legales con Johnny Depp, que supusieron el abandono obligado del actor de la saga Animales Fantásticos.

SHAZAM! FURY OF THE GODS (2 DE JUNIO DE 2023)

Ya en 2023 llegará la segunda entrega de Shazam! Protagonizada por Zachary Levi, y con Helen Mirren como la villana Hespera (la hija de Atlas), por el momento se desconocen los detalles de la trama, que podría contar con algún tipo de aparición de Black Adam.

STATIC SHOCK (SIN FECHA)

La estrella de Black Panther Michael B. Jordan producirá Statick Shock, la historia de un joven estudiante afroamericano que adquiere poderes electromagnéticos. Con ésta película, Warner ha expresado que su intención es crear "un nuevo universo con superhéroes negros", aunque no se han dado más detalles de la trama.

BLUE BEETLE (SIN FECHA)

Blue Beetle es Jaime Reyes, un adolescente mexicano-estadounidense que vive en El Paso y que descubre una armadura extraterrestre que le dará poderes increíbles. Dirigida por Ángel Manuel Soto, cuenta con un guion de Gareth Dunnet-Alcocer (Miss Bala).

ZATANNA (SIN FECHA)

La última película de Warner anunciada por el DCEU hasta la fecha. Zatanna sigue la historia de la joven maga descendiente de alquimistas y hechiceros más famosa de los cómics de DC. El guion será obra de Emmerald Fennell (La joven promesa) y aunque nos e ha anunciado un casting oficial los fans llevan mucho tiempo pidiendo que Alexandra Daddario sea la bruja protagonista.