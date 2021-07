Primeras reacciones a El Escuadrón Suicida de James Gunn: "La película más sangrienta de DC"

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

El Escuadrón Suicida, la nueva película del Universo Extendido de DC, llega de la mano de James Gunn (Guardianes de la Galaxia) el próximo mes de agosto. Aunque aún faltan algunas semanas para poder disfrutar de esta disparatada cinta, algunos críticos estadounidenses ya han podido verla y lo cierto es que no ha dejado indiferente a nadie.

El filme que trata de ser una continuación y a la vez un reboot de Escuadrón Suicida, dirigida en 2016 por David Ayer, ha sido calificado en esas primeras reacciones como una cinta espectacular, cargada de humor, de mucha acción, pero sobre todo de sangre... mucha sangre.

La mayoría de los críticos coinciden en que es la película más salvaje de DC y que sabe aprovechar bien su calificación R. "James Gunn aprovecha completamente la calificación R, dando rienda suelta a la LOCURA, es la película de James Gunn que más tiene que haya visto nunca", ha afirmado uno de los afortunados que ya ha podido verla".

I recently got to see #TheSuicideSquad on @IMAX, which was an ill experience. @JamesGunn took full advantage of that hard R, delivering a big bad of MADNESS that's the most James Gunn film I've ever seen. The best choice for a @SuicideSquadWB film, IMO. pic.twitter.com/LTsApE2lnK — KHAL ME IF YOU GET LOST (@khal) July 15, 2021

#TheSuicideSquad is one big playground for James Gunn, and you can tell he loved playing in every corner of it. The cast is out of this world, and the film is the bloodiest DCEU film yet. The highlights are Killer Shark and Polka Dot Man. pic.twitter.com/llWyA8yQmt — John Nguyen (@JohnSpartan300) July 15, 2021

#TheSuicideSquad is such a fun, violent and entertaining film that feels like a perfectly balanced mix of blood, comedy and heart. @JamesGunn is a genius and takes full advantage of the hard R rating, this is definitely not a movie for kids. Includes two post credits scenes. pic.twitter.com/555hoa1Bht — Robert García (@BobbyBobPR) July 15, 2021

So this skeptic loved #TheSuicideSquad. It is balls to the wall *bonkers* in very entertaining ways. i.e. If you're wondering whether James Gunn and that super rad @SuicideSquadWB cast would truly go there w/ the material & the R-rating, indeed they DO. pic.twitter.com/hQoGljScTx — Kara Warner (@karawarner) July 15, 2021

#TheSuicideSquad is a gory & explosive time that perfectly encaptures the chaos & violence of the source material. The cast is excellent together and there’s never a dull moment. Unexpected & fun, one of DC’s best. pic.twitter.com/4LXhNjBo7m — Film Poser™️ Gabriela🌈 (@gaby_burgos27) July 15, 2021

El Escuadrón Suicida es descrita además como un festival de trepidante acción que difícilmente podrá aburrir a los espectadores. "Después de verla creerás que la has soñado", ha apuntado otro espectador.

.@JamesGunn’s #TheSuicideSquad is gloriously insane and so, so fun. (After watching it, you’ll think you might have dreamed it.) Everyone is excellent and deeply committed to the material and its singular mood and wild ass aesthetic. Can’t wait to ride this rollercoaster again.🦈 pic.twitter.com/rRhvH3A75k — Drew Taylor (@DrewTailored) July 15, 2021

#TheSuicideSquad is fantastic! A no holds barred, superhero/comics bonanza. Unpredictable in story, unique in style & full of risks. It’s also violent & hilarious. Action set pieces are insane. Idris Elba, Margot Robbie & rest of cast are awesome. @JamesGunn has done it again. pic.twitter.com/7aLiMLPPf5 — Fico (@FicoCangiano) July 15, 2021

I had the BEST time watching #TheSuicideSquad — it is a swing-for-the-fences kind of comic book movie & I love that. It's big, bold & visually stunning. You will see James Gunn’s horror roots splattered all over this thing. It’s violent, but hilarious. Angry, but also VERY sweet. pic.twitter.com/qUbXQ75abt — Erik Davis (@ErikDavis) July 15, 2021

Tanto los personajes como los intérpretes que les dan vida son otro de los puntos fuertes que la crítica ha destacado. "Revienta la pantalla. Vais a amar a los personajes. Es épica, la acción es alucinante. Merece con creces la calificación R. Es salvaje", ha manifestado un crítico entusiasmado.

Had the chance to see #TheSuicideSquad a few weeks ago and MY GOODNESS was it awesome.



It explodes off the screen. You'll love the characters. Epic scale. Awesome action. It's beyond deserving of the R-rating, by the way. Wild stuff.



People are going to love it. SEE IT IN IMAX! pic.twitter.com/LtyiFF4rvu — Jeff D (MovieRankings.net) (@JeffDLowe) July 15, 2021

Surprise, surprise: James Gunn knows how to assemble a team of badass idiots and make magic happen. #TheSuicideSquad brings equal measures of gore and F-bombs, all in the name of dumb juvenile entertainment. Easily the most fun I've had with any studio release this summer season. — Mario Alegre (@MarioAlegre) July 15, 2021

Any doubts you might have over #TheSuicideSquad will vanish after the outrageous opening. It's a violent, hilarious and unpredictable blockbuster, and everyone will have their own favourite from the terrific cast. It's just so entertaining that you'll want to see again instantly. pic.twitter.com/kI8YjqZdsw — Ian Sandwell (@ian_sandwell) July 15, 2021

El Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn, es la primera película de DC que llega a las salas desde Wonder Woman 1984, estrenada el pasado diciembre. La cinta cuenta con un reparto formado por viejos conocidos como Margot Robbie (Harley Quinn) Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Boomerang) o Joel Kinnaman (Rick Flag) y nuevas incorporaciones como John Cena (Peacemaker), Idris Elba (Bloodsport) Nathan Fillion (TDK) o Sylverster Stallone (King Sark) entre otros.