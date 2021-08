Filtrada la identidad del villano de The Flash, una versión alternativa de Barry Allen

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Poco a poco se han ido conociendo cada vez más detalles sobre The Flash, la primera película en solitario del Velocista Escarlata de DC dirigida por Andy Muschietti. Además del superhéroe al que da vida Ezra Miller, el filme contará con al menos dos Batman y una nueva Supergirl a la que dará vida Sasha Calle.

Sin embargo, a pesar de este gran elenco de héroes, no se había revelado aún quién sería el villano al que Flash tendría que plantar cara... al menos hasta ahora.

Hace unas semanas, Miller fue cazado en el rodaje hablando con un doble de sí mismo en varias escenas, lo que hizo sospechar que, posiblemente, el villano del filme fuera una versión alternativa de Barry Allen, algo que el medio The Direct ha confirmado ahora.

Según esta fuente, el causante de todo el caos en la primera cinta de The Flash será un Barry Allen al que el medio se ha referido como Dark Flash (Flash Oscuro). Aunque se desconoce si ese será el nombre oficial o tan solo una forma que el medio ha utilizado para referirse a él, en los cómics y series del personaje han aparecido varias versiones alternativas malignas de Allen como el Flash Reverso.

New photos from the set of The Flash show a mystery character interacting with Ezra Miller’s Barry Allen. With the green CGI rod and tracker above his head, it’s easy to surmise this is a scene of some sort of Barry Allen double (hint, hint). https://t.co/Vm8gdyT3f8 #TheFlash pic.twitter.com/Uq9MoB8PwW