Todas las películas de Expediente Warren (The Conjuring) en orden cronológico: De La Monja a El último rito

Expediente Warren: El último rito ha supuesto la despedida, al menos de momento, de Ed y Lorraine Warren. Con el filme arrasando en cines tras conseguir ser el estreno más taquillero de una película de terror a nivel mundial (con 194 millones de dólares), es justo y necesario repasar el orden cronológico de la saga creada por James Wan para encajar los orígenes de Valak, el mito de Annabelle y los casos de Ed y Lorraine.

La saga The Conjuring es una franquicia cuya línea temporal arranca con un prólogo medieval, se asienta en los años 50 y culmina en 1986 con el caso Smurl, concebido como despedida de los Warren en la gran pantalla.

A efectos de continuidad, se debe recordar que La Llorona no es canónica dentro del universo oficial, tal y como aclaró en 2021 y reiteró en 2023 su propio director, Michael Chaves, pero para un maratón completo se incluye en su lugar cronológico por sus cameos, guiños y referencias evidentes a la saga.

Así quedan todas las películas del Universo The Conjuring en orden cronológico

LA MONJA (2018)

Aunque transcurre casi íntegramente en 1952, el origen de Valak en el monasterio de Cârța (Rumanía) ambientado a finales del siglo XIII es el acontecimiento más antiguo representado en la saga. La película conecta, en su final, con el material de archivo que los Warren muestran en sus conferencias, revelando una posesión demoníaca que repercute después en la línea principal.

Su imaginería gótica se convirtió en seña de identidad para las precuelas y, a la espera de ver el prometedor recorrido en cines de El último rito, es la película más taquillera de la franquicia con 366 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

ANNABELLE: CREATION (2017)

La tragedia de los Mullins explica cómo el demonio Malthus usa la muñeca como receptáculo y por qué Annabelle se convierte en el tótem maldito del universo, enlazando el orfanato de 1955 con los sucesos de 1967, año en el que se ubica la primera entrega de la terrorífica muñeca. Consolidó a Annabelle como uno de los elementos más reconocibles de la franquicia.

LA MONJA II (2023)

Cuatro años después de la primera entrega, la hermana Irene vuelve a enfrentarse a Valak, ahora a través de Frenchie, y la acción se traslada a un internado francés. El título estrecha la conexión con la cronología principal y prepara el salto hacia los 60 y 70. Con el habitual Michael Chaves a la dirección, reforzó el puente temático con Expediente Warren y la condición de Valak como antagonista transversal.

ANNABELLE (2014) - 1967

Relato autocontenido en torno al matrimonio Form que muestra por primera vez las reglas del demonio que manipula la muñeca. Funciona como antesala directa de Expediente Warren y cimenta el futuro cuarto de artefactos. Con un coste de solo 6,5 millones de dólares, recaudó 257,6 millones, convirtiendo a Annabelle en un icono contemporáneo del terror y la franquicia.

EXPEDIENTE WARREN (2013)

La película que empezó todo y que marcó la tónica de una franquicia que continuaría 12 años después. Es la piedra angular emocional y narrativa de todo el universo con el debut pleno de Ed y Lorraine Warren a finales de los 60 en la granja Perron (Rhode Island), además de presentar el icónico cuarto de artefactos. El éxito de James Wan definió el tono de los casos reales dramatizados y de la envidiable química de Patrick Wilson y Vera Farmiga, que sostiene la saga principal.

ANNABELLE VUELVE A CASA (2019)

Como adelanta el título, la muñeca regresa literalmente a casa a principios de los 70 con una joven Judy Warren como centro de una "noche en el museo demoníaco" que pone a prueba el confinamiento de la vitrina y amplía el peso de la heredera. La película multiplicó los cruces con otros objetos malditos, plantando semillas que podrían germinar en la futura serie televisiva de HBO Max.

LA LLORONA (2019)

Ambientada en Los Ángeles un año después de Annabelle vuelve a casa y basada en la leyenda mexicana, incluye vínculos con el universo como el Padre Pérez, pero no es canónica dentro de la continuidad oficial, según sus responsables. Como pieza paralela, funciona para percibir ecos temáticos (fe, maternidad, mal ancestral) y sirvió como carta de presentación de Michael Chaves antes de su desembarco pleno en la saga principal con La monja II y las dos últimas entregas de Expediente Warren.

EXPEDIENTE WARREN: EL CASO ENFIELD (2016)

El poltergeist de Enfield en Londres enfrenta a los Warren a Valak de forma directa, con Amityville como prólogo que ensancha el archivo de casos. En este puente hacia los 80, James Wan profundiza en el desgaste físico y espiritual de la pareja y consagra a Valak como antagonista principal antes de las precuelas.

EXPEDIENTE WARREN: OBLIGADO POR EL DEMONIO (2021)

El caso Arne Cheyenne Johnson de principios de los 80 traslada el terror al tribunal mostrando la primera vez que una defensa alegaba posesión demoníaca en un juicio por asesinato en EE. UU.. Con un tono más de thriller, pero sin perder el pulso sobrenatural, Michael Chaves enfatiza la investigación forense, el precio personal que paga el matrimonio con su trabajo y prepara el tramo final ochentero.

EXPEDIENTE WARREN: EL ÚLTIMO RITO (2025)

Basado en el mediático caso Smurl de 1986, sirve como canto del cisne para los Warren y eleva el peso de Judy, su hija. Profundiza todavía más en la vida personal del matrimonio al sumergirlos en su caso más íntimo hasta la fecha, con un cierre que prioriza familia, fe y legado por encima del despliegue sobrenatural. Dirigida por Chaves, concluye el arco familiar y se presenta como final del viaje de Patrick Wilson y Vera Farmiga.

El universo Warren se amplía con el desarrollo en HBO Max de un spin-off televisivo cuya ubicación exacta en la cronología aún es una incógnita. Bien podría tener a Judy Warren al frente, como prepara El último rito, o bien tratarse de una precuela con dos jóvenes Ed y Lorraine, algo que el largometraje ya se atreve a explorar en su arranque.