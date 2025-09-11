El futuro de Expediente Warren, en vilo: James Wan "amenaza" con abandonar la saga The Conjuring

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Expediente Warren: El último rito ya arrasa en cines y se ha convertido en el estreno más taquillero a nivel mundial de una película de terror. A pesar de haber sido presentado como el capítulo final de la saga protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, el creador de la franquicia, James Wan, ha abierto la puerta a una "fase 2"... si bien las últimas informaciones apuntan a que el cineasta podría no formar parte de esta debido a ciertas discrepancias con el estudio.

Aparte de dirigir las dos primeras cintas de la saga, Wan ha ejercido de productor en cada una de las nueve entregas, siendo un nombre indiscutiblemente ligado a Expediente Warren. No obstante, según informa Puck, las conversaciones entre Atomic Monster, la productora de Wan, y Warner Bros sobre el porvenir de la franquicia no estarían marchando bien.

Según parece, Wan, cuyo acuerdo con el estudio le garantiza el papel de productor en futuras películas del universo Warren, estaría demandando ahora un sueldo mayor, algo con lo que no todo el mundo estaría de acuerdo.

El cineasta "inicialmente quería el 50% de las películas futuras, pero luego redujo la petición al 25% para una primera secuela y al 50% para las siguientes", apunta el medio estadounidense. El realizador se encontraría incluso "amenazando con marcharse" si el estudio no acepta sus condiciones.

Un elemento clave a tener en cuenta en las negociaciones es el alcance exacto del poder de decisión y responabilidad a nivel creativo de Wan en las películas, cuando en la mayoría de ellas ha sido tan solo productor. En este sentido, Richard Brener, de New Line Cinema, sería uno de los que se muestran en contra de que cobre más por su participación.

Tal y como señala ScreenRant, si Wan hiciera efectivas sus amenazas y abandonase la franquicia (y dando por hecho que esta continuará), estaría rompiendo su acuerdo con Warner Bros. No obstante, esto podría tener incluso cierto sentido, ya que subrayaría el final de la fase que ha terminado con El último rito.