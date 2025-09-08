James Wan, creador de Expediente Warren, abre la puerta a la "fase 2" de The Conjuring con Vera Farmiga y Patrick Wilson

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Expediente Warren: El último rito ha llegado a los cines con la vitola de ser el capítulo final de la saga protagonizada por el matrimonio de investigadores paranormales, con un desenlace que completa el arco de Ed y Lorraine en la franquicia. Y aunque Patrick Wilson y Vera Farmiga subrayan que la cuarta entrega está concebida como su despedida, para James Wan, creador de la franquicia y director de las dos primeras películas, es difícil imaginar que el futuro de la saga esté cerrado... y que tenga lugar sin ellos.

"Todos sabemos que el corazón de la franquicia es realmente la historia de Ed y Lorraine. Eso lo captan a la perfección Vera Farmiga y Patrick Wilson", afirma Wan en una entrevista con CBR en la que abrió la puerta a una "fase 2" de la saga. "Siempre he dicho que la gente entró primero a The Conjuring por el terror, pero lo que les hace volver son Vera y Patrick interpretando a Ed y Lorraine", continúa el cineasta, haciendo hincapié en la dificultad de separar la saga de sus protagonistas.

El director remarca que cualquier nueva etapa debería preservar el núcleo emocional que Ed y Lorraine han creado a lo largo de sus cuatro películas: "El centro de este universo son ellos dos interpretando esa dinámica familiar, así que supongo que, si hay alguna historia futura que contar, seguiría siendo así. No creo que debamos desviarnos de eso", explica Wan. Un mensaje que anticipa lo complejo que sería abrir un nuevo camino que no siguiese los pasos de Ed y Lorraine.

Por su parte, Patrick Wilson admite en una entrevista con Screen Rant que no puede ser objetivo al hablar del porvenir de Expediente Warren: "¡Si fueran a hacer una película de The Conjuring sin nosotros, no sabría ni qué decir! Es muy difícil, no puedo separar de forma realista a Vera y a mí de estas películas". No obstante, el intérprete insiste en que El último rito funciona como despedida de sus personajes: "Lo único que sé es que este es el final de nuestro viaje ahora mismo, y así es como lo afrontamos. Es, sin duda, la forma correcta de terminar esta serie que hemos creado".

Mientras que Wilson explica que sobre la teoría "claro que podríamos seguir, tenemos 50 años y Lorraine vivió hasta los 90 y Ed hasta los 70", Farmiga se muestra más contundente respecto a un posible regreso: "Por lo que sabemos, hemos colgado los rosarios. El crucifijo está de nuevo en la pared y nuestras linternas se han quedado sin batería". Su compañero de reparto reafirma las palabras de Farmiga de que el futuro de los Warren escapa a su entendimiento: "No somos creadores ni productores de esto, así que no conocemos algún gran plan sobre el que estemos reteniendo información".

Dirigida por Michael Chaves, que ya tomó el testigo de James Wan en la tercera entrega, Expediente Warren: El último rito, se ha estrenado con grandes cifras de taquilla. En su primer fin de semana el filme ha rozado los 190 millones de dólares a nivel global, todo un hito en la historia del universo The Conjuring.