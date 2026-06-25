Supergirl vs Superman: Milly Alcock zanja el debate sobre quién ganaría una pelea - WARNER BROS

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Falta muy poco para que Supergirl aterrice en los cines. Milly Alcock, su protagonista, ha zanjado uno de los debates que más dividen a los fans del DCU: ¿Quién es más poderoso, Kara Zor-El o su primo Kal-El, conocido por los terricolas como Superman?

Según ha explicado Alcock en una entrevista con Variety, su versión de Supergirl es "objetivamente más fuerte" que Superman. Aunque la actriz no argumentó esta afirmación, sí explicó por qué vencería fácilmente a su primo en una pelea, y la razón es que el hombre de acero encarnado por David Corenswet no pondría todo su empeño en derrotarla.

"Voy a ganar. Es porque él me va a dejar ganar", afirmó Alcock sobre un posible combate entre su Supergirl y su primo Superman, dos de los héroes de DC más poderosos.

#MillyAlcock says her version of Supergirl is “objectively” stronger than #DavidCorenswet’s Superman, but in a one-on-one fight, he’d just “let [her] win.” pic.twitter.com/Yai8oPrFiv — Variety (@Variety) June 22, 2026

LA VENTAJA DE SUPERGIRL EN UN COMBATE CON SUPERMAN

Evidentemente, ninguno de los dos tiene motivos para enfrentarse en una pelea, de manera que es poco probable que la película ofrezca una respuesta definitiva sobre quién es más fuerte. Sin embargo, las palabras de Alcock, que debutó como Kara en los instantes finales de Superman, apuntan a una posible razón por la que Supergirl podría imponerse en un combate real.

Lo más probable, de hecho, es que Superman le diese ventaja a Kara en un combate, y eso es todo lo que Supergirl necesitaría para derrotarlo. A diferencia de su primo y su inclinación a ser compasivo, sus vivencias han conseguido que ella sea la más implacable de los dos.

Mientras que Superman fue criado con amor por los Kent desde que aterrizó en la Tierra siendo un bebé y evita desatar todo su poder frente a las amenazas a las que habitualmente se enfrenta, el tiempo de Kara en Krypton y sus vivencias la han convertido en alguien que no teme desplegar sus poderes en su totalidad durante una batalla. Además, el hecho de que Supergirl haya pasado más tiempo en su mundo natal abre la posibilidad de que alcance cotas de poder que Kal-El no podría llegar a igualar, aunque, toca esperar para descubrirlo.