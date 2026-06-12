¿Tiene El día de la revelación escena post-créditos?

¿Tiene El Dia De La Revelación Escena Post-Créditos? - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

La nueva película de Steven Spielberg, El día de la revelación, ya está en los cines. La nueva incursión del legendario director en el género de la ciencia ficción, reincidiendo en una de sus temáticas favoritas, la existencia de vida extraterrestre, es sin duda uno de los estrenos más esperados de los últimos años. Y ante este evento cinematográfico hay muchos expectadores que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene escena post-créditos El día de la revelación?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Pero en el caso del filme protagonizado por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth la respuesta es negativa. No, El día de la revelación no tiene escena post-créditos.

EL DÍA DE LA REVELACIÓN NO TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS

Así, la película de Steven Spielberg no cuenta con secuencias extra ni durante ni después de sus títulos de créditos finales y su metraje termina tras el, todo hay que decirlo, final de la película. Algo totalmente esperable y para nada sorprendente, ya que el director de Tiburon, Jurassic Park o La lista de Schindler no gusta de este tipo de artificios.

Así, tras sus más de dos horas y media de metraje, los espectadores más impacientes podrán abandonar sus butacas. Aunque los más pacientes también pueden quedarse a disfrutar del inmenso placer que siempre produce escuchar en un cine la banda sonora compuesta por el maestro John Williams.