¿Tiene Spider-Man: Brand New Day Escena Post-Créditos? - SONY PICTURES

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Peter Parker vuelve a trepar por los rascacielos de Nueva York en Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Destin Daniel Cretton toma el relevo de Jon Watts, director de las tres películas anteriores, en un filme con un tono más oscuro y maduro que supone una suerte de reincio para el trepamuros de Marvel. Y tratándose de una franquicia tan emblemática, no son pocos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene escena post-créditos Spider-Man: Brand New Day?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en sus últimos estrenos cinematográficos como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como ejemplo paradigmático, que incluía dos tras su desenlace. Por contra, el último estreno de la franquicia, Supergirl, no contaba con ninguna sorpresa ni durante los créditos ni al final de los mismos.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o, precisamente, Toy Story. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

SÍ, SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS

Y en el caso del nuevo filme protagonizado por Tom Holland, la respuesta es afirmativa. Spider-Man: Brand New Day cuenta con una escena extra tras su desenlace. Eso sí, los espectadores tendrán que armarse de paciencia, ya que esta secuencia no aparece hasta el final de todos los títulos de crédito.

Es decir, que la secuencia post-créditos no se muestra hasta que concluyen los 144 minutos de metraje del filme dirigido por Destin Daniel Cretton. Y, sin entrar a destripar su contenido, para no reventar la sopresa, baste decir que se trata de un pasaje que sirve tanto para hacer un guiño a un elemento ya desarrollado en la película como para aportar pistas sobre el futuro de la saga.

Junto a Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man, completan el reparto del filme Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Tramell Tillman como Bill Metzger, Liza Colón-Zayas como la detective Jean DeWolff y Sadie Sink en un papel todavía por confirmar.